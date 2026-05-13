La soja se vende a cuentagotas mientras avanza una cosecha marcada por la demora

La cosecha de soja empezó a tomar ritmo recién en mayo y dejó una postal poco habitual para esta altura del año: menos ventas, menos mercadería en puerto y productores optando por guardar granos. Así lo describió Javier Treboux durante una entrevista en el programa de streaming La Posta, de Agrofy.

“Vamos casi 10 o 15% retrasados de lo que tendríamos que ir ahora”, señaló Treboux al referirse al avance de la cosecha, que se reprogramó varias semanas respecto de lo esperado. Según explicó, recién ahora comenzaron a verse niveles de ingreso de camiones acordes a un pico de cosecha, con unas 8.000 unidades diarias arribando a puerto.

Sin embargo, el gran dato pasa por la comercialización. Desde que arrancó la cosecha se levantaron cerca de 20 millones de toneladas de soja, pero apenas unas 5 millones llegaron a puerto. “El productor está decidiendo guardarla”, resumió el analista. Parte quedó en acopios y cooperativas, mientras otra porción sigue almacenada sin precio fijado.

Treboux destacó que apenas se comercializó “poco más del 10% de la producción”, un nivel muy inferior al habitual para esta época. “Generalmente, el productor llega a esta altura con el 35% vendido para hacer frente a vencimientos y financiar la próxima campaña”, explicó.

La retención de soja comenzó a generar tensión entre exportadores e industrias. Según detalló Treboux, las fábricas tuvieron que mejorar precios para atraer mercadería. “La soja disponible subió casi US$10 en una semana”, comentó, al mencionar valores cercanos a los $440.000 por tonelada.

En este contexto, recomendó mirar posiciones diferidas antes que vender en pleno pico de cosecha. “La soja noviembre está operando prácticamente US$15 arriba de la mayo. Hoy no tenés colocación que genere ese rendimiento”, sostuvo.

En el plano internacional, el analista remarcó que la guerra en Medio Oriente y la política de biocombustibles de Estados Unidos sostienen los precios. “El aceite de soja está casi 50% arriba de cómo arrancó el año”, indicó, impulsado por mayores cortes obligatorios de biocombustibles y un petróleo que se mantiene en niveles elevados.

Para la próxima campaña, Treboux consideró que el trigo podría sostener el área pese al fuerte aumento de los fertilizantes. “Los perfiles de humedad están espectaculares y el productor quiere sembrar”, afirmó. Aunque reconoció que los márgenes están más ajustados, estimó que el recorte de superficie sería moderado y no superaría entre 3% y 5%.

Fuente: Agrofy News.