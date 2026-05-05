Cosecha récord de trigo en riesgo: el combustible dispara los gastos

Con aumentos de hasta 84% en la urea; 35% en las cotizaciones internacionales del petróleo; 25% en el gasoil local, y hasta 8% en los fertilizantes fosfatados, entre otras subas, Coninagro calculó que, a causa de la guerra con Irán (y el cierre del Estrecho de Ormuz), la producción de trigo se va a a encarecer en más de US$ 110 por hectárea, llegando a superar los US$600/ha desde la implantación a la cosecha, lo que prende luces de alerta en el tablero.

De acuerdo a los cálculos de la entidad cooperativa, este sobrecosto se compone principalmente, del encarecimiento de los fertilizantes (87,40 US$/ha) y del combustible (22,90 US$/ha). También el impacto varía según la zona productiva, alcanzando subas de hasta 120,10 US$/ha en el sudeste de Buenos Aires y 115,60 US$/ha en el núcleo integrado por el norte bonaerense y el sur de Santa Fe.

También la Fundación Mediterránea coincidió con el análisis, al reconocer que solo en las zonas típicas de cada cultivo, y en campo propio, los resultados son positivos, mientras que en zonas extrampeanas, y con campo alquilado (la mayoría) los productores trabajan a pérdida.

El trabajo cordobés, liderado por Juan Manuel Garzón, muestra que en el último año, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo, y con el 76% en la extrapampeana. O sea que, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.

En la última campaña 25/26, el trigo fue récord absoluto en Argentina, con casi 28 millones de toneladas. Sin embargo, y a pesar de las adecuadas reservas hídricas para el arranque de la campaña, en la mayoría de las zonas, los aumentos de costos podrían impedir que se repita esa perfomance en el próximo ciclo que comienza en un par de meses.

En función de esto, Coninagro “propone la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) al trigo, que actualmente cuentan con una alícuota del 7,5%. Sobre un precio FOB proyectado a cosecha de 240 US$/tn, las retenciones representan una quita de 18 US$ por tonelada. Bajo un rendimiento promedio de 40 qq/ha, la eliminación de este impuesto generaría un beneficio directo de 72 US$/ha para el productor, permitiendo cubrir el 65% del incremento de costos provocado por la crisis en Medio Oriente”, afirman las cooperativas.

¡La soja primero!

Mientras la semana arrancó firme en los mercados internacionales, con una nueva suba del petróleo (+ 4,4%), que arrastró a otros comodities como los granos en Chicago, la plaza local copió esta vez el sostén, con ganancias en todos los productos liderados por los granos gruesos, y alentados también cierta mejora en el tipo de cambio.

Y, mientras los productores monitorean las pizarras, más de un millón de toneladas de soja lograron cosecharse en apenas una semana en la zona núcleo, lo que da cuenta de la celeridad que se le está imponiendo a la recolección de la oleaginosa suspendiendo, por el momento, el avance del maíz del que todavía falta cosechar el 65%, mientras que la soja, que lleva algo más de 20% recolectado, trata de achicar el retraso.

La lógica es que, mientras el cereal aguanta “en planta” (estando seco), aunque haya agua, con la oleaginosa no sucede lo mismo debido su fragilidad para el desgrane en estado maduro.

“El avance es brutal!”, señaló la Bolsa de Rosario es su monitoreo permanente de la región núcleo donde ya se registra un aumento de 800.000 toneladas sobre la producción prevista, lo que dará un récord para esta zona, de más de 36,5 millones de tn entre la soja y el maíz, de las cuales 20 millones corresponderían al cereal.

Así, el ritmo frenético de cosecha, que es inocultable, se manifiesta en las largas filas de camiones en las banquinas de las autopistas, que desde hace 10 días, comenzaron a sumarse en las cercanías de los principales puertos de “up river”, al norte de Rosario.

Y esto, a pesar del mal estado de buena parte de los caminos de salida de los campos, debido a la falta de mantenimiento y de obras de prevención de excesos de agua, como las que se produjeron a mediados del año pasado y hace semanas atrás, lo que también atrasa la logística; y que está poniendo a varios jefes comunales en situaciones incómodas frente a la Justicia que, ahora comienza a considerar que “no se puede cobrar una tasa, si no hay un servicio que la justifique”, algo que los productores de muchas zonas vienen sosteniendo hace décadas..

Mercosur-UE sin ruido

Contrariamente a lo que fue la larguísima negociación de casi 30 años ahora, sin mayores sobresaltos, se produjo la en puesta en marcha efectiva del Acuerdo Mercosur-UE, que promete “liberalizar” de aranceles cerca del 84% del comercio entre ambas regiones (los 4 países del Mercosur y la Unión Europea), favorecer inversiones, y efectividad cooperación cruzada si se mira el tamaño de los mercados, el Mercosur gana mucho más que la Europa comunitaria, que supera los 450 millones de habitantes, vs. los 280 millones en el Mercosur. Algo más de 700 millones de consumidores, en conjunto”.

Sin duda, la UE constituye una de las economías más grandes y avanzadas del mundo. De hecho, varios de sus países están en el G7…Pero contra esto está la superficie de casi 13 millones de km² para el Mercosur, vs. apenas 4,2 millones de km² para Europa (con el doble de población). En esta parte de América del Sur “sobra” el espacio, y en el Viejo Continente falta.

Y, si bien desde el sur se mira con “recelo” las salvaguardas y restricciones, especialmente ambientales y de defensa del consumidor que puede volver a esgrimir Europa para tratar de atenuar la liberación de los flujos comerciales, no es menos cierto que el Mercosur tiene varios deberes pendientes aún.

En el caso de Argentina, en particular, las cuestiones pasan por las Patentes, propiedad intelectual, y propiedad privada, todos temas que, en distintos formatos, ya están en el Congreso en forma de leyes nuevas, actualizaciones de legislación, y/o derogación de normas. Entre todas aparecen la mal llamada Ley de Extranjerización de la Tierra, la Ley del Fuego, la Ley de Semillas, o la adhesión al sistema de UPOV´91 (Tratado de protección de Obtenciones Vegetales), del que Argentina forma parte en su versión anterior, que ya no está abierta.

De todos modos, seguramente el Acuerdo va a dar un impulso alcista al comercio interregional, y Argentina puede verse beneficiada, como en los ´90, con inversiones variadas, desde alimentarias, hasta servicios.