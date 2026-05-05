El podólogo bovino: una tarea clave expuesta en un taller clave para tambos
Especialistas y cada podólogo del sector lechero compartirán claves en TodoLáctea y adelantarán el Congreso Nacional de Podología Bovina en Villa María.
Durante la mañana del miércoles 13 de mayo, de 9 a 12, tendrá lugar en el Auditorio Select Debernardi de TodoLáctea un Taller sobre podología en vacas lecheras, donde el rol del podólogo bovino será central en la capacitación, actualización técnica e intercambio de experiencias del sector.
La capacitación es organizada por la Asociación Argentina de Podología Bovina (AAPB), institución actualmente en proceso de formación y está dirigida a todas aquellas personas interesadas en formarse, actualizar conocimientos o intercambiar experiencias sobre el cuidado de la salud podal y el bienestar de las vacas lecheras.
Los problemas podales en vacas lecheras son una causa principal de renguera y pérdidas productivas, afectando la fertilidad, producción lechera y longevidad del rodeo. Las afecciones, principalmente dermatitis digital y enfermedades traumáticas derivan de la intensificación productiva, humedad en el ambiente, y mal estado de instalaciones.
Entre otros temas, en el taller se abordará la importancia de la salud podal en el ganado lechero y las prácticas preventivas, destacando que las patologías podales son un problema significativo que afecta la producción y el bienestar animal, y se abordarán las estrategias para su manejo.
Un año intenso para los podólogos bovinos
Durante el encuentro se realizará también la presentación formal de la AAPB y se anunciará el Primer Congreso Argentino de Podología Bovina, una iniciativa impulsada junto a diversas instituciones del sector.
Este congreso se desarrollará los días 16, 17 y 18 de septiembre en Villa María y contará con la participación de destacados disertantes internacionales como José Borkert (Chile), Jammie Sullivan (Canadá), Luciano Marega y Rogerio Isler (Brasil) y además de reconocidos especialistas nacionales, como por ejemplo Marcos Zenobi, Mariano Alonso y Pablo Acosta, entre otros.
El evento busca fortalecer el intercambio técnico y profesional en torno a la podología bovina, una práctica clave para mejorar el bienestar animal, la productividad y la sustentabilidad de los sistemas lecheros.
Fuente: Todoagro.