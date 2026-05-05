Se suma una petrolera a Mendoza en un área clave: usarán una técnica especial para potenciar la producción
PECOM compró activos de Pluspetrol. Significa el regreso de esa empresa a Mendoza.
PECOM, la petrolera del grupo Pérez Companc, compró los activos de El Corcovo, que eran propiedad de Pluspetrol. De esa manera Mendoza suma una empresa más dentro de la industria. El otro dato importante es que la empresa apunta a realizar recuperación terciaria para mejorar la producción, una técnica que ya se usa en otras áreas como Chachahuén.
El dato es importante porque supone un reimpulso de la actividad convencional, que venía en declive. Para PECOM también tiene una relevancia fuerte porque suma 18 mil barriles equivalentes de crudo por día a su producción.
Mendoza está en pleno proceso de reconversión de su industria petrolera, con el declino de las áreas convencionales y el cambio de manos en la operación. PECOM se suma a empresas como Petróleos Sudamericanos, que no tenían participación en la Provincia.
La transacción se hizo por las áreas CNQ-7 Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III, que Mendoza comparte con La Pampa y están en el “Bloque El Corcobo”.
Recuperación terciaria
Con esta incorporación, y una vez completada la transacción, PECOM superará los 50.000 kbbl/d operados. “Estoy muy orgulloso. Estamos dando un paso histórico completando una adquisición que consolida a PECOM entre los cinco principales operadores del sector en el país. Basados en nuestras capacidades, a partir de una gestión eficiente en la superficie y un profundo conocimiento del subsuelo, estamos convencidos de que podemos agregar mucho valor a El Corcobo”, aseguró Horacio Bustillo, CEO de PECOM.
El Bloque está compuesto por activos maduros con potencial para la aplicación de técnicas de recuperación terciaria (EOR), un campo en el que PECOM cuenta con amplia experiencia técnica y operativa. Esta capacidad constituye un diferencial clave para maximizar el valor de este tipo de yacimientos, optimizando factores de recobro y extendiendo la vida útil de los activos. La recuperación terciaria se puede hacer con la inyección de polímeros, la técnica que ya usa YPF en Chachauén. Ese sistema permite aprovechar el petróleo que de manera convencional queda en el yacimiento. El aumento de la producción puede ser importante.
La transacción, que se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, se enmarca en la estrategia de crecimiento de PECOM en el segmento upstream, con foco en la gestión eficiente de activos convencionales.