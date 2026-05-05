Se suma una petrolera a Mendoza en un área clave: usarán una técnica especial para potenciar la producción

PECOM, la petrolera del grupo Pérez Companc, compró los activos de El Corcovo, que eran propiedad de Pluspetrol. De esa manera Mendoza suma una empresa más dentro de la industria. El otro dato importante es que la empresa apunta a realizar recuperación terciaria para mejorar la producción, una técnica que ya se usa en otras áreas como Chachahuén.

El dato es importante porque supone un reimpulso de la actividad convencional, que venía en declive. Para PECOM también tiene una relevancia fuerte porque suma 18 mil barriles equivalentes de crudo por día a su producción.

Mendoza está en pleno proceso de reconversión de su industria petrolera, con el declino de las áreas convencionales y el cambio de manos en la operación. PECOM se suma a empresas como Petróleos Sudamericanos, que no tenían participación en la Provincia.

La transacción se hizo por las áreas CNQ-7 Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III, que Mendoza comparte con La Pampa y están en el “Bloque El Corcobo”.

Recuperación terciaria Con esta incorporación, y una vez completada la transacción, PECOM superará los 50.000 kbbl/d operados. “Estoy muy orgulloso. Estamos dando un paso histórico completando una adquisición que consolida a PECOM entre los cinco principales operadores del sector en el país. Basados en nuestras capacidades, a partir de una gestión eficiente en la superficie y un profundo conocimiento del subsuelo, estamos convencidos de que podemos agregar mucho valor a El Corcobo”, aseguró Horacio Bustillo, CEO de PECOM.