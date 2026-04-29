La confusa cifra que lanzó Adorni sobre Proyecto San Jorge y el empleo en Mendoza

En la mañana de este miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , llegó a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión. Cumpliendo con el mandato constitucional establecido en la reforma de 1994, respondió 2.400 preguntas entre las cuales dio a conocer una confusa cifra relacionada con el Proyecto Minero San Jorge y la cantidad de puestos de trabajo que generará el primer desarrollo minero de cobre de Mendoza.

Ante la pregunta N° 51, realizada por el bloque de la Colación Cívica, respecto al empleo, la registración laboral y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), puntualmente la cantidad de trabajadores contratados por los emprendimientos a través del programa, Adorni cometió un “error” al informar las cifras que generará PSJ Cobre Mendocino .

De acuerdo a la información presentada por el Jefe de Gabinete, el proyecto mendocino, presentado por Minera San Jorge SA se encuentra en evaluación con una inversión estimada en $630 millones . Conforme al Gobierno Nacional, la proyección de empleo de las etapas de construcción y operación es de 6.300 puestos de trabajo en la provincia.

Sin embargo, como lo ha dado a conocer la empresa, la presentación hecha por San Jorge ante el RIGI es para su etapa de construcción del proyecto, la cual esperan comenzar en 2027 .

El impacto real de San Jorge

Como explicaron a MDZ Online desde la propia compañía, la confusión que ha generado la cifra expuesta por Adorni puede encontrarse justamente en la inclusión de dos etapas completamente distintas en el mismo cálculo.

Así, aclararon que se espera que en la etapa de construcción de la mina -que podría empezar directamente después de que finalice la factibilidad, la cual ha avanzado con las perforaciones in-fill en el mes de marzo- generaría 3.900 empleos, entre directos e indirectos.

En tanto, los restantes 2.400 que ha incluído el Gobierno Nacional en su cálculo, tanto directos como indirectos, se contabilizarían en la etapa de operación.