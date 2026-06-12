YPF apunta todos los cañones a la exportación de petróleo y el GNL, y dice que el caso Adorni no la afecta

La petrolera estatal YPF , líder en el mercado argentino y principal jugador en Vaca Muerta, continúa con su plan denominado 4x4, que apunta a la multiplicación de las inversiones en producción de petróleo, el desarrollo del GNL, la imagen de la empresa en las estaciones de servicio y la aplicación de tecnología al proceso.

Durante un encuentro con la prensa por el Día del Periodista, el presidente de YPF - una sociedad anónima con 51% de acciones de poder del Estado y que representa un 55% del mercado argentino-, destacó que la firma mantiene los cuatro objetivos planteados en el plan 4x4 y apuntó que "venimos bien, estamos en tiempo, forma y costo para sostener la exportación diaria de 180.000 barriles de crudo".

En ese sentido, aclaró que SACDE-Techint "terminará el caño a tiempo". Se trata de la unión transitoria de empresas (UTE) que logró la adjudicación de los caños para el proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), que a lo largo de 600 km exportará crudo desde Vaca Muerta hasta un puerto en el Atlántico.

YPF desarrolla este proyecto en alianza estratégica con otras ocho petroleras, entre las que se encuentran los principales jugadores del mercado, como Vista, PAE, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Chevron y GyP.

"El cuello de botella es la parte portuaria", dijo Marín en diálogo con los periodistas. Respecto del temas de la importación de boyas, el tema central es que el acuerdo estaba cerrado para traerlas desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero "tiene que salir por el estrecho de Ormuz", por lo que si el conflicto en Medio Oriente llega encaminado a septiembre, no habrá problemas.

Por las dudas, YPF ya está en tratativas para importar una segunda boya desde un país latinoamericano. En ese sentido, Marín es optimista, lo que le permite decir que "estamos apuntando a exportar 180.000 barriles diarios y llegar a fin de año con 250.000 barriles". Y dejó un mensaje alentador: "Es altamente probable que podamos tener una producción sorprendente", aunque declinó hacer algún anuncio puntual sobre esto.

Imagen y apuesta al LNG

El segundo pilar del plan es la imagen que la empresa da a través de las estaciones de servicio. En ese punto se refirió a Refiplus, un nuevo formato de estaciones de reciente lanzamiento, enfocado en la rapidez y eficiencia y los formatos Black.

En este punto Marín anunció que se busca simplificar el acceso de los inversores. A partir del 1 de agosto cualquier persona podrá comprar acciones de YPF directamente desde la cuenta de YPF, sin pasar por una cuenta comitente.

En cuanto al gas natural licuado (GNL), el tercer eje de acción, Marín dijo que está muy bien, y dejó una apreciación sobre hacia dónde puede ir el mercado mundial y la demanda. "El conflicto en Medio Oriente ayudó mucho porque Argentina puede garantizar la seguridad energética".

"Hoy tenemos muy encarada la venta a Europa pero se está sumando ahora Asia que quieren comprar LNG a nuestro país", señaló el ejecutivo. En ese sentido, Argentina y nuestro proyecto es muy sólido, y demostró que resiste incluso bajos precios del gas".

El factor Adorni

En el cuarto foco de acción, Horacio Marín enfatizó que "estamos peleando fuerte para poner YPF bien alto", con mucha una verdadera revolución tecnológica. Esto ya se viene observando en algunas inversiones como la transformación de la refinería de La Plata, el monitoreo de la producción real time, etc. Todo este plan está previsto para alcanzar la madurez en los próximos cinco años.

Consultado sobre el impacto del caso Adorni y los hechos de supuesta corrupción que salpicarían al Gobierno en materia financiamiento, Marín explicó que "YPF no está afectada" por los coletazos de este caso. y Abundó: "El objetivo es ejecutar este proyecto hasta 2031 cuando se firmen los contratos de LNG y ahí me voy a ir".