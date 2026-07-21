La Exposición Rural incorpora por primera vez el acompañamiento institucional de YPF

La muestra organizada por la Sociedad Rural Argentina y La Rural S.A. sumará por primera vez el acompañamiento institucional de YPF.

La Exposición Rural incorporará este año, por primera vez en su historia, el acompañamiento institucional de YPF, que además dará nombre a esta edición de la muestra. La alianza pone en valor el vínculo entre dos sectores estratégicos para el desarrollo de la Argentina: el campo y la energía.

“Estamos convencidos de que la energía y el campo son los dos grandes motores de la economía argentina, con una enorme capacidad exportadora, que pueden impulsar un proceso de desarrollo y crecimiento sostenido, generando las divisas que el país necesita”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló: “El campo y la energía son pilares fundamentales del crecimiento de la Argentina. Que YPF acompañe institucionalmente esta muestra refleja una visión compartida sobre la necesidad de impulsar la producción, la innovación y el desarrollo federal”.

YPF dará nombre a la Exposición Rural 2026 en una alianza inédita Prensa YPF Durante la exposición, YPF estará presente con su marca Full, acercando sus productos a los visitantes de la Expo Rural 2026 – Edición YPF. Además, quienes recorran la muestra podrán poner a prueba sus habilidades como pilotos en simuladores de Fórmula 1, instalados en un espacio especialmente ambientado de casi 200 m².

Con esta alianza, la Exposición Rural e YPF consolidan un espacio de encuentro entre dos actividades que, trabajando de manera complementaria, pueden transformar el potencial argentino en crecimiento, exportaciones y desarrollo.