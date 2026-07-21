Cómo planean aumentar las exportaciones de carne vacuna hasta en un 50% en Argentina

Las exportaciones de carne vacuna en Argentina atraviesan un muy buen momento en parte por los acuerdos comerciales que rigen con Estados Unidos y la Unión Europea, en tanto facilitan la mayor venta en esos mercados por mayores cuotas de importación con aranceles reducidos.

Las importaciones totales de carne vacuna en Estados Unidos durante los primeros cinco meses de 2026 aumentaron 9,9 % interanual. Las importaciones totales de carne vacuna en Estados Unidos durante los primeros cinco meses de 2026 aumentaron 9,9 % interanual.

Aún así, Argentina no aparece en el pelotón de los 6 países que más le venden a Estados Unidos. El aumento argentino explosivo en este año también se explica por el retroceso exportador de Uruguay y Brasil. En lo que corre del año, la carne de la pampa húmeda pasó del octavo al séptimo lugar.

Las importaciones de carne de Argentina en Estados Unidos han aumentado un 113,8 por ciento interanual. Y significa el 4,3 por ciento de la torta de las importaciones. Pero hay planes para mejorar esta perfomance.

En otro plano, el doméstico, el boom presenta su contracara: el consumo de carne vacuna en Argentina está en su nivel más bajo en 20 años.

El color de la grasa tiene un significado. Fuente. Shutterstock.

Exportaciones

Dos aspectos resultan ineludibles para explicar el entusiamo en quienes trabajar en la industria ganadera. Los precios más altos de la carne a nivel mundial y los nuevos acuerdos comerciales logrados por presidente Javier Milei.

En Estados Unidos estos cambios en los aranceles modifican la composición de las fuentes de importación de carne, pero tienen un impacto relativamente pequeño en la cantidad total importada.

Aún así, los ganaderos argentinos ha decidido criar ganado más pesado. Buscan con esta práctica lo que podría transformar la industria cárnica del país. Aún así, los ganaderos argentinos ha decidido criar ganado más pesado. Buscan con esta práctica lo que podría transformar la industria cárnica del país.

Los cálculos afirman que las exportaciones podrían aumenten hasta un 50% en los próximos cuatro años.

Carne vacuna

La ruptura en la industria se relacionan con postergar el modelo tradicional centrado en el consumo interno. El mundo pide carne de calidad. Mercados potentes: Estados Unidos, Israel, Europa y China.

El gobierno argentino firmó un acuerdo comercial con Washington en febrero. Fue parte de acuerdo comercial bilateral más amplio pero ha sido muy significativa para el sector.

El optimismo es desbordante, ya que otra buena noticia traza un panorama más que alentador: la demanda mundial es constante y la previsión de una disminución de casi un millón de toneladas métricas en la producción mundial de carne en 2026 probablemente mantendrán los precios internacionales en alza.

Argentina

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, en abril de 2026 el consumo anual per cápita de carne vacuna descendió a 44,5 kilogramos, frente a los 49,5 del mismo mes del año anterior. En 2006, el consumo era de 63,4 kilos por persona.

El precio promedio de los novillos vivos en Argentina ha subido más de un 20% en los últimos 12 meses, situándose en torno a los 2,80 dólares por kilogramo, según el índice del Mercado Agroganadero.

Es un incentivo para los productores aumentar su peso antes del sacrificio.

Otra modalidad es que los ganaderos están ahora reteniendo cada vez más hembras reproductoras.

Argentina exporta cerca del 30% de su carne vacuna, lo que equivale a casi un millón de toneladas métricas. Varias investigaciones y consultoras coinciden que esa participación podría aumentar al 40% en los próximos años.