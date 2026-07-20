Las exportaciones crecieron 24,5% en junio y el superávit comercial superó los US$2.100 millones

Las exportaciones argentinas alcanzaron los US$9.055 millones en junio y registraron un crecimiento interanual de 24,5%, impulsadas tanto por una mejora de los precios internacionales como por un incremento de las cantidades exportadas. Las importaciones también ascendieron. Con US$6.861 millones registraron una suba de 7,3%, lo que permitió cerrar el mes del comercio exterior argentino con un superávit comercial de US$2.194 millones, según el informe sobre Intercambio Comercial Argentino (e) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento de las exportaciones respondió a una combinación de mayores precios, que aumentaron 16,5%, y un crecimiento de 6,8% en las cantidades vendidas al exterior. En las importaciones ocurrió el fenómeno inverso: los precios avanzaron 11,6%, mientras que las cantidades retrocedieron 3,8%. Como resultado, los términos del intercambio mejoraron 4,4% respecto de junio del año pasado, favoreciendo el saldo comercial argentino. El INDEC estimó que esa mejora de los precios relativos generó una ganancia de US$345 millones para el país.

Todos los grandes rubros exportadores registraron incrementos interanuales. Las manufacturas de origen agropecuario lideraron el crecimiento con una suba de 31,6%, impulsadas principalmente por mayores ventas de grasas y aceites, residuos de la industria alimentaria y carnes. Las manufacturas de origen industrial aumentaron 31,4%, mientras que combustibles y energía crecieron 31,1%, favorecidos por el aumento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles. Los productos primarios, en tanto, avanzaron 3,6%.

En la composición de las exportaciones volvieron a destacarse los complejos energético y agroindustrial. Los principales productos vendidos al exterior fueron los aceites crudos de petróleo, con US$918 millones; la harina y pellets de soja, con US$ 874 millones; el aceite de soja en bruto, con US$769 millones; el maíz en grano, con US$639 millones; y los vehículos utilitarios, con US$ 463 millones. Entre los productos con mayores aumentos también sobresalieron los carbonatos de litio, los camarones y langostinos y las semillas de girasol.

Aumento de importaciones Del lado de las importaciones, el mayor crecimiento se observó en combustibles y lubricantes, que aumentaron 126,3% interanual como consecuencia de mayores compras de combustibles elaborados. También crecieron las importaciones de bienes intermedios y de bienes de consumo, mientras que retrocedieron las adquisiciones de bienes de capital, piezas y accesorios para bienes de capital y vehículos automotores de pasajeros.