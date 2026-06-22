Las exportaciones de carne vacuna crecieron 42% y alcanzaron su mejor nivel de precios en cuatro años

Las exportaciones de carne bovina registraron en mayo una fuerte mejora tanto en volumen como en valor, impulsadas por el aumento de los precios internacionales y una mayor demanda de los principales mercados de destino. Según el informe mensual del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante el quinto mes del año se embarcaron 58.631 toneladas de carne vacuna refrigerada y congelada por un valor de US$ 425,1 millones, lo que representó un incremento del 23,3% en volumen y del 28,6% en facturación respecto de abril.

La mejora también se registró en la comparación interanual. Los volúmenes exportados crecieron 7,5% frente a mayo de 2025, mientras que los ingresos por ventas al exterior aumentaron 42,3%, reflejando principalmente la mejora de los precios internacionales de la carne vacuna.

En los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones acumularon 271.379 toneladas por un valor de 1.833,7 millones de dólares. Esto implicó una suba de 8% en cantidades exportadas y de 44,7% en divisas respecto del mismo período del año anterior. El precio promedio de exportación alcanzó los US$ 7.251 por tonelada en mayo, el nivel más alto desde 2022 y un 32,4% superior al registrado un año atrás.

Con estos resultados, el acumulado de los últimos doce meses alcanzó 733.900 toneladas exportadas por un valor cercano a los US$ 4.453 millones.

China, el principal comprador China continuó siendo el principal destino de la carne argentina. Durante mayo absorbió el 60,1% de los volúmenes exportados y concentró más de 34.000 toneladas entre carne deshuesada y productos con hueso, generando ingresos por cerca de US$ 168 millones. En el acumulado anual, la participación del gigante asiático se ubicó en torno al 60,5% del total exportado.