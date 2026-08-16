La crisis pyme no se explica sólo por la macro ni por la gestión

Cada vez que se habla de la crisis pyme , la discusión suele terminar en el mismo lugar: ¿el problema es la economía o es la gestión ? El empresario mira la macro. El analista mira a la empresa. Pero los datos muestran una realidad bastante más compleja.

En el primer trimestre de 2026, la producción de las pymes industriales cayó 9,2% interanual. En ese período, el 57% de las empresas redujo su facturación respecto del trimestre anterior, mientras un 25% logró aumentarla. El segundo trimestre confirmó que el escenario sigue siendo difícil: la producción cayó 11% interanual y el empleo se contrajo 4,5%. Ese 25% que logró crecer importa.

Esto muestra que el contexto impacta fuerte, pero no de la misma manera sobre todos. Y también que la gestión importa, aunque por sí sola tampoco alcanza para explicar caídas tan profundas en sectores completos.

Hay, al menos, tres fuerzas actuando al mismo tiempo. La primera es la demanda. Las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% interanual en julio y acumulan una baja de 2,7% en los primeros siete meses del año. Cuando se vende menos durante varios meses, el problema empieza por el volumen, sigue por los márgenes y finalmente llega a la caja. Para muchas empresas , esa es hoy la primera presión. Pero explica sólo una parte.

La segunda es que la economía cambió por dentro. No todos los sectores están atravesando la misma realidad. En la industria manufacturera en su conjunto, desde noviembre de 2023 hasta abril de este año, la producción de sustancias químicas creció 10,2%. En cambio, la producción textil cayó 35,6%.

Cada vez que se habla de la crisis pyme, la discusión suele terminar en el mismo lugar: ¿el problema es la economía o es la gestión?

A eso se suma una competencia externa mucho mayor. En el primer trimestre, el 46% de las pymes industriales manifestó preocupación por los productos importados, frente al 25% un año antes. Para un empresario, esto tiene una consecuencia concreta: una empresa puede estar razonablemente bien gestionada y descubrir que el negocio que funcionaba hace tres años hoy necesita otra escala, otros costos o incluso otro modelo.

También cambiaron los precios relativos que enfrentan las familias. Durante el primer semestre, los servicios aumentaron 20,9%, frente a 14,8% de los bienes. Educación subió 24,6%, mientras indumentaria y calzado aumentó apenas 6,7%. Cuando algunos gastos avanzan mucho más que otros, también puede cambiar la forma en que una familia distribuye su presupuesto. Y del otro lado de esas decisiones hay empresas vendiendo más y otras vendiendo menos.

Gestionar en tiempos de cambios

La tercera es la gestión, en un contexto diferente. Durante muchos años, las empresas argentinas convivieron con tasas de interés negativas en términos reales. Entre enero de 2009 y junio de 2025, tomando como referencia los adelantos bancarios, hubo apenas 49 meses con tasas reales positivas.

Durante buena parte de ese período, la inflación corría más rápido que el costo financiero. Eso permitía disimular muchas ineficiencias. Acumular stock podía funcionar como cobertura. La deuda se licuaba. Cobrar tarde era menos grave. Algunas decisiones podían postergarse sin que el costo apareciera inmediatamente.

El cambio empezó a verse con claridad desde 2024, cuando las tasas comenzaron a moverse en terreno real positivo después de años en los que predominó la situación contraria. Y cuando el dinero vuelve a tener un costo real, la caja vuelve a mandar. Tener inventario de más cuesta. Financiar clientes cuesta. Cobrar tarde cuesta.

Por eso la gestión hoy pesa mucho más: las ineficiencias que antes podían quedar escondidas ahora aparecen rápidamente en el flujo de fondos.

El 46% de las pymes industriales manifestó preocupación por los productos importados, frente al 25% un año antes. Archivo.

El problema que aparece en la caja

Ahí surge otro punto que merece más atención: el descalce financiero. Una máquina que devuelve la inversión en cinco años difícilmente pueda financiarse de manera sana con cheques a 90 días. Una ampliación de planta tampoco debería depender permanentemente del descubierto.

Sin embargo, en muchas pymes una inversión de largo plazo termina financiándose con las mismas herramientas utilizadas para sostener la operación diaria. Mientras las ventas crecen y la inflación ayuda, ese descalce puede pasar inadvertido.

Cuando la actividad se frena y el dinero cuesta, aparece de golpe. No existe una estadística oficial que mida cuánto de la inversión pyme argentina se financia de esta manera. Pero la estructura del crédito da una señal importante: a diciembre de 2025, el descuento de documentos —una herramienta esencialmente de corto plazo— representaba el 42% del financiamiento MiPyme.

Al mismo tiempo, según el último relevamiento estructural de Observatorio Pyme, cerca del 75% de la inversión en maquinaria y equipos se financió con utilidades reinvertidas o aportes de socios. El crédito bancario explicó apenas 18%. Los datos muestran una fuerte dependencia de recursos propios y un financiamiento bancario concentrado en instrumentos de corto plazo. Para el empresario, la pregunta entonces no debería limitarse a cuánto cuesta la deuda. También importa para qué se usa y cuánto tiempo necesita esa inversión para devolver el dinero.

Qué puede hacer una pyme

Hay variables que ninguna empresa controla: el nivel de actividad, la tasa de interés, el tipo de cambio o la política comercial. Pero sí puede trabajar sobre cómo llega financieramente al próximo trimestre. El primer paso es cruzar cobranzas y vencimientos de los próximos 90 días. El segundo es separar claramente la deuda que financia la operación de aquella destinada a inversiones. El capital de trabajo necesita rotar. Una máquina necesita tiempo.

Hay variables que ninguna empresa controla: el nivel de actividad, la tasa de interés, el tipo de cambio o la política comercial. Archivo.

El punto

Buscar un único culpable puede servir para la discusión pública. Sirve mucho menos para administrar una empresa. La macro condiciona. Algunos sectores cambiaron profundamente. La competencia aumentó. Y decisiones que antes podían postergarse hoy tienen un costo mucho mayor. Mientras tanto, la caja tiene que cerrar todos los meses.

Para un dueño de pyme, la pregunta útil es concreta: de todo lo que hoy está apretando la caja, ¿qué puede cambiar antes del próximo vencimiento?

Calzar mejor los plazos de la deuda no va a salvar un negocio que perdió viabilidad. Pero financiar a 90 días una inversión que necesita cinco años para devolver el dinero puede poner en riesgo un negocio que funciona.

* Luis Molouny, socio director de Ascent.