Alimentos saludables: la apuesta de una pyme argentina con tecnología e innovación

Producir alimentos saludables y controlar cada vez más etapas de su elaboración es la apuesta de una pyme gastronómica argentina que combina tecnología, producción propia y opciones aptas para celíacos. Durante 2026, el grupo avanzó en la elaboración sin gluten y proyectó incorporar cultivos hidropónicos y producción de huevos.

La búsqueda de alimentos saludables, seguros y adaptados a distintas necesidades alimentarias está impulsando cambios en la manera de producir. En ese camino se encuentra Meet & Eat S.A., una pyme argentina con más de 30 años de trayectoria que durante 2026 avanzó en una estrategia destinada a integrar distintas etapas de la elaboración de los alimentos que llegan a sus canales gastronómicos.

El proyecto combina producción, tecnología y diversificación de alimentos. La empresa, propietaria de las marcas SOMOSPALTA, Emplatame e Irune, informó su incorporación a Gluten Freek, una planta elaboradora dedicada exclusivamente a productos libres de gluten que cuenta con siete años de actividad. El objetivo declarado es desarrollar productos certificados, seguros y accesibles para personas celíacas.

La producción sin gluten no es el único componente del proyecto. Para el segundo semestre de 2026, el grupo proyectó avanzar con un cultivo hidropónico propio destinado a los vegetales que utiliza en su cadena gastronómica. De acuerdo con la información proporcionada, la intención es mejorar la trazabilidad y controlar la frescura de esos alimentos.

La hidroponía forma parte de una estrategia más amplia de integración de distintas etapas productivas. Sin embargo, la compañía no brindó hasta el momento detalles sobre la escala del cultivo, su ubicación, las variedades que prevé producir, la tecnología que utilizará ni el volumen de vegetales que podría obtener mediante este sistema.

La segunda iniciativa anunciada es la producción propia de huevos, con el propósito de incorporar proteínas de origen controlado a la cadena. Tampoco se precisaron las dimensiones previstas para ese proyecto, su capacidad productiva o los plazos específicos para su puesta en funcionamiento.

Ambas iniciativas comparten una misma lógica: aumentar el control sobre el origen de los ingredientes y sobre diferentes instancias que existen antes de que un alimento llegue al consumidor. En palabras de Marcos Aldazabal, presidente de Meet & Eat S.A., la intención es avanzar en el control de los distintos eslabones “desde la semilla hasta el plato”.

Tecnología aplicada a la alimentación

La incorporación de tecnología también aparece como otro componente del proceso. La pyme cuenta con una aplicación desarrollada junto con Deenex y plantea incorporar innovación en procesos y maquinarias vinculados con la elaboración de alimentos sin gluten.

La información disponible, sin embargo, no permite determinar todavía qué nuevas tecnologías productivas serán utilizadas ni de qué manera modificarán concretamente la elaboración. Tampoco se especificaron los montos de inversión previstos. Por ese motivo, el alcance tecnológico del proyecto podrá dimensionarse a medida que esas iniciativas pasen de la planificación a su implementación.

La empresa llega a esta etapa después de recibir durante 2026 el Premio SomosPyme a la Mejor Franquicia del País por SOMOSPALTA. De acuerdo con la información suministrada, el reconocimiento tuvo en cuenta su modelo de negocio sustentable, la generación de empleo, la innovación tecnológica y el desarrollo de una red de 14 sucursales.

Más allá de ese reconocimiento, el nuevo desafío planteado por la compañía está relacionado directamente con la producción de alimentos: ampliar las opciones sin gluten, controlar el origen de una parte de las materias primas e incorporar herramientas tecnológicas a diferentes procesos.

Los próximos meses permitirán conocer hasta qué punto los proyectos anunciados pueden concretarse y qué impacto tendrán sobre los alimentos disponibles para los consumidores. Por ahora, la iniciativa muestra el camino elegido por una pyme argentina que busca integrar producción, tecnología y nuevas alternativas alimentarias, con especial atención a la trazabilidad y a las necesidades de las personas que requieren una alimentación sin gluten.