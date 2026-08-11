CUD: quiénes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad en agosto

El CUD es un documento público que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a derechos y prestaciones clave.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público que acredita la discapacidad de una persona y permite acceder a distintos derechos y prestaciones contemplados por las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

Entre los beneficios vinculados al CUD se encuentran la cobertura del 100% de las prestaciones de rehabilitación, el acceso gratuito al transporte público y distintas asignaciones familiares, como la Ayuda Escolar Anual por hijo con discapacidad, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Cónyuge con Discapacidad. También permite realizar trámites vinculados con la exención de peajes y el libre estacionamiento, entre otros.

La Junta Evaluadora interdisciplinaria determina si corresponde otorgar el certificado. Foto: Archivo A quiénes está dirigido el CUD Las personas que necesiten acreditar una discapacidad para acceder a los derechos y prestaciones correspondientes deben realizar una evaluación ante una Junta Evaluadora interdisciplinaria. Es este equipo el que determina si corresponde otorgar el certificado.

El CUD contempla situaciones vinculadas con deficiencias motrices, sensoriales, intelectuales o mentales. Para acceder al certificado debe existir una alteración funcional física, mental, intelectual o sensorial de largo plazo que, al interactuar con las barreras del entorno, pueda impedir la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad en igualdad de condiciones.

Requisitos para acceder al CUD Los requisitos pueden variar de acuerdo con la situación particular de cada persona. Por eso, el Ministerio de Salud cuenta con un formulario oficial que permite consultar qué documentación se debe presentar y dónde realizar el trámite. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran: