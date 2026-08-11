Investigan al vicedirector de un colegio que le proyectó por error imágenes subidas de tono a sus alumnos

Un episodio ocurrido durante una clase en la Escuela de Comercio Martín Zapata de la Ciudad de Mendoza generó preocupación entre estudiantes y derivó en una denuncia ante las autoridades. El hecho ocurrió el viernes pasado, durante un taller de articulación interinstitucional de Física en el que participaban alumnos de distintos colegios secundarios de la UNCuyo.

Según denunciaron los estudiantes, al finalizar la clase el docente se retiró de la computadora que había utilizado para proyectar ejercicios en el aula. Sin advertir que la pantalla continuaba compartiéndose, comenzaron a aparecer imágenes ajenas al contenido académico que se estaba desarrollando.

Los alumnos que presenciaron la situación documentaron lo ocurrido y posteriormente realizaron una denuncia ante la institución. De acuerdo con la convocatoria difundida por los estudiantes, entre quienes estuvieron presentes había alumnos del CUC, Martín Zapata y Magisterio, incluidos menores de edad.

María Ana Barrozo, coordinadora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, confirmó a MDZ que la universidad tomó conocimiento de la situación y que se inició un procedimiento administrativo para determinar el grado de responsabilidad del docente. La funcionaria remarcó que este tipo de situaciones no son aceptadas dentro de las escuelas secundarias.

Barrozo explicó que, a partir de la denuncia, se solicitó a la Universidad la aplicación de medidas preventivas mientras se analiza lo ocurrido. El objetivo, según detalló, es preservar a los estudiantes y mantener apartado al docente de sus funciones hasta que se pueda determinar su responsabilidad.

La funcionaria aclaró además que todavía se está trabajando en la resolución que formalizará esa medida. Una vez que avance el procedimiento y se determine el grado de responsabilidad, será la Universidad la que deberá definir si corresponde aplicar una sanción.

La reacción de los estudiantes

Mientras avanza el procedimiento, los alumnos convocaron a una sentada pacífica para este martes a las 9:40 en la Escuela de Comercio Martín Zapata. La convocatoria plantea el pedido de investigación y esclarecimiento de lo sucedido, además de reclamar que los estudiantes sean escuchados.

Desde la UNCuyo destacaron la decisión de los alumnos de denunciar el episodio ante la institución después de haberlo registrado y difundido. Barrozo consideró positivo que los estudiantes hayan utilizado los canales institucionales para plantear su preocupación y que la escuela les dé un espacio para expresarse.

El taller en el que ocurrió el hecho estaba destinado a estudiantes de los últimos años del secundario y formaba parte de una propuesta de articulación con la vida universitaria. La clase correspondía al área de Ciencias Exactas y estaba vinculada con contenidos de Física.

Qué se sabe sobre las imágenes

Esta es una de las imágenes que se compartieron en redes sociales por los alumnos sobre lo sucedido en la clase del viernes pasado.

En las redes sociales y entre las familias comenzaron a circular distintas versiones sobre las personas que aparecerían en las imágenes. Sin embargo, la coordinadora de Educación Secundaria de la UNCuyo evitó confirmar si alguna de ellas pertenece a la institución y señaló que ese aspecto deberá ser determinado por las áreas correspondientes.

Barrozo también remarcó que el foco de la Universidad está puesto en la institución, los estudiantes y el vínculo entre los equipos directivos, docentes y alumnos. Por ahora, el proceso iniciado busca establecer qué ocurrió y cuál fue el grado de responsabilidad del docente involucrado.

La convocatoria a la sentada se realizó este martes por la mañana, mientras las autoridades avanzan con el procedimiento iniciado a partir de la denuncia. La situación generó repercusión entre estudiantes y familias y puso bajo análisis el manejo de la situación dentro de la escuela.