Video: un adulto amenazó de muerte a un estudiante a la salida del colegio

La agresión física y verbal ocurrió en la puerta del colegio Normal de Tunuyán, donde un adulto amenazó de muerte a un estudiante y a su familia.

Un grave episodio de violencia sacudió a la comunidad educativa del Valle de Uco luego de que se viralizara un video en el que un adulto agrede e intimida a un estudiante en la puerta del colegio Normal de Tunuyán. Las imágenes, que se difundieron rápidamente por redes sociales, registran el momento en que el hombre lanza una amenaza de muerte contra el joven y también contra sus familiares.

El material fue dado a conocer por El Cuco Digital y generó indignación entre los usuarios. Aunque hasta el momento se desconoce qué desató la discusión, en la filmación se aprecia que el sujeto interviene en defensa de otro adolescente, al que —según sus propias palabras— le está prohibido pelear, motivo por el cual decide enfrentar él mismo al alumno.

"El guacho tiene prohibido pelearse, yo no. Te voy a matar a vos, a tu viejo y a cualquiera que le toque un pelo", se lo escucha decir con total claridad en la grabación. En ese mismo instante, el agresor apoya con fuerza la palma de su mano sobre el pecho del menor y lo empuja, sumando la agresión física al hostigamiento verbal.

Las frases intimidatorias que quedaron registradas Lejos de calmarse, el hombre redobló la apuesta e involucró directamente al entorno del estudiante: "Llamá a tu viejo, que vaya a mi casa y te mato a piñas a vos y a tu viejo". Acto seguido, advirtió lo que ocurriría si debía volver al establecimiento de Tunuyán: "Mañana al mediodía me haces venir de vuelta y te mato. A vos y a toda tu familia", una amenaza que quedó registrada de manera nítida en el video viral.