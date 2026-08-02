El impactante video del choque entre dos helicópteros en Grecia: hay dos muertos

Una tragedia aérea ocurrió este domingo en Grecia cuando dos helicópteros que participaban de un operativo para combatir uno de los incendios forestales que afectan al país colisionaron. El siniestro ocurrió cerca de Atenas y provocó la muerte de dos tripulantes y dejó a otros dos heridos.

El accidente ocurrió en Psatha, una localidad costera situada a unos 60 kilómetros al oeste de la capital griega, donde las aeronaves trabajaban para contener un incendio que desde hace cuatro días arrasa miles de hectáreas y obligó a evacuar a numerosos pobladores.

Las víctimas fatales fueron el piloto danés de uno de los helicópteros y el copiloto griego, confirmó el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. En tanto, los dos ocupantes del otro aparato -un británico y un griego, según medios locales- fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

Las imágenes difundidas por distintos canales de televisión muestran el momento en que ambos helicópteros vuelan a escasa distancia hasta impactar entre sí. Tras la colisión, una de las aeronaves se incendia en el aire, pierde la hélice principal y cae al suelo.

Según informaron las autoridades, los helicópteros habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos para reforzar el operativo de combate contra el fuego y habían despegado desde el aeropuerto militar de Elefsina.

En un mensaje publicado en la red social X, Mitsotakis expresó su "más profundo pesar" por el accidente y destacó que los tripulantes fallecidos trabajaban "en primera línea en la lucha contra los incendios, bajo condiciones meteorológicas muy adversas".

Tras el siniestro, las autoridades inmovilizaron todos los helicópteros del mismo modelo que participaban en el operativo, tal como establece el protocolo, hasta determinar las causas del accidente. El choque ocurrió en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento, que dificultan el trabajo de los medios aéreos y favorecen el avance de las llamas.

Grecia, afectada por los incendios forestales

El accidente ocurrió en medio de una de las peores emergencias por incendios forestales que atraviesa Grecia en los últimos años. Unas 10.000 hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio declarado hace cuatro días y cuyo frente más oriental se encuentra este domingo a unos 35 kilómetros de Atenas. Las autoridades informaron que, desde el lunes se declararon 220 incendios forestales en todo el territorio griego.

Cabe resaltar que, pese a los esfuerzos, las condiciones meteorológicas dificultan los operativos, ya que las fuertes ráfagas de viento favorecen la propagación de los incendios y dificultan las tareas de los helicópteros y aviones hidrantes.

La tragedia de este domingo se suma a otra ocurrida apenas unos días atrás: el miércoles, tres bomberos murieron mientras combatían incendios en la isla de Creta y en el sur de la península del Peloponeso, en otro episodio que reflejó la gravedad de la crisis que atraviesa el país.

FUENTE: EFE