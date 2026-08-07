Horror en Tailandia: un adolescente de 14 años cometió un tiroteo escolar luego de asesinar a sus abuelos

Un espantoso hecho conmocionó profundamente a Bangkok, capital de Tailandia , este viernes. Un adolescente de 14 años llevó adelante un tiroteo en su colegio luego de asesinar a sus abuelos en su propia casa. Tras cometer ambos actos, que dejó un total de siete muertos y 30 heridos , se quitó la vida.

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue "planeado con cuidado", dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi, a unos quince kilómetros al noroeste de Bangkok.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas, afirmó el dirigente a los medios.

"Por lo que hemos podido saber, el ataque comenzó en su casa, donde atacó a sus abuelos , quienes fueron sus primeras dos víctimas", señaló Anutin, quien aclaró que uno de ellos había sido profesor, sin especificar si de esa misma escuela.

Después se dirigió al centro , de acuerdo con la reconstrucción policial, y disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra docentes y alumnos, dejando allí un saldo preliminar de cinco fallecidos y más de una treintena de heridos , nueve de ellos en estado crítico, dijo Anutin.

La Policía tailandesa añadió que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado previamente, y que todos los fallecidos son profesores y personal del centro. No detalló las identidades de los heridos.

El adolescente se quitó después de la vida, cuando aún tenía "más de 30 balas" disponibles, agregó el dirigente.

Pocas horas después del ataque, del que comenzó a informarse a través de cuentas en redes sociales de la Policía alrededor de las 10.00 hora local (03.00 GMT), el centro permanecía desalojado y bajo resguardo de agentes y personal del Ministerio de Educación.

Una sucesión de zapatos y mochilas abandonados daban cuenta de la salida precipitada de los alumnos de este centro para estudiantes de entre 12 y 18 años, mientras agentes de la Policía marcaban con señalizadores los casquillos de bala esparcidos por la escuela, que permanecerá cerrada hasta el 17 de agosto.

La legislación de Tailandia con respecto a la portación de armas

Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte del personal del Ejército y la Policía.

La principal ley tailandesa en esta materia, considerada laxa y anticuada, data de 1947 y delega en el Ministerio del Interior la emisión de licencias de posesión y portación de armas de fuego a civiles, al tiempo que contempla amplias excepciones para las fuerzas de seguridad.

El tiroteo de este viernes fue el más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una escuela infantil del noreste de Uthai Sawan (noreste) y mató con un rifle automático y un cuchillo a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

Con información de EFE.