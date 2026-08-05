Murió fulminado: le cayó un rayo en pleno partido de fútbol y el video es brutal

Safwan Awae, futbolista del Yala FC, sufrió graves heridas durante un encuentro en Tailandia. Más de nueve personas también resultaron heridas.

Una tragedia durante un partido de fútbol conmocionó al deporte asiático. Safwan Awae, jugador de 24 años del Yala FC, murió después de ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un encuentro de la Copa Golok, un torneo regional celebrado en Tailandia.

El episodio ocurrió en el Estadio Santiphap, situado en el distrito de Su-ngai Kolok, dentro de la provincia de Narathiwat. Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a los futbolistas en medio del partido y una descarga impactó sobre el campo de juego. Como consecuencia, varios jugadores se desplomaron de manera inmediata, donde horas después falleció el joven de 24 años.

Los heridos tras la caída del rayo Medios locales informaron que más de nueve personas sufrieron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Sungai Kolok. Awae presentó el cuadro de mayor gravedad. Los médicos intentaron reanimarlo, pero el futbolista murió horas después debido a las lesiones sufridas.

La despedida al joven Luego de conocerse la noticia, el Yala FC publicó un mensaje en homenaje al jugador y expresó sus condolencias a la familia. Dirigentes, miembros del cuerpo técnico, futbolistas y colaboradores de la institución también visitaron a los familiares para acompañarlos tras la tragedia.