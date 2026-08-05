Transmitía en vivo por TikTok y terminó internado: qué pasó con el famoso bloguero Perez Hilton

El bloguero estadounidense conocido como Perez Hilton fue internado en un hospital de Miami después de protagonizar una preocupante transmisión en vivo en TikTok que motivó la intervención de la Policía y de equipos especializados en salud mental.

Según informaron las autoridades, el creador de contenido fue encontrado con vida y trasladado para recibir atención médica luego de filmarse mientras se cortaba la piel con un cuchillo.

El episodio ocurrió el martes por la noche, cuando varios usuarios que seguían la transmisión realizaron llamados de emergencia al advertir que Hilton aparentemente se estaba autolesionando durante el vivo . A partir de esas denuncias, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a su domicilio.

En un comunicado difundido este miércoles, la fuerza confirmó que la persona involucrada fue trasladada "sana y salva" por los servicios de emergencia a un hospital local, donde permanece bajo atención médica. Además, informó que profesionales de la Unidad de Respuesta a Crisis y especialistas en salud mental brindan contención tanto al bloguero como a su familia.

Las autoridades explicaron que, en este tipo de situaciones, el protocolo prioriza la desescalada del conflicto antes de una intervención directa. El objetivo es generar tiempo para establecer comunicación y reducir el riesgo de lesiones tanto para la persona en crisis como para los agentes que participan del operativo.

Por su parte, Golden Artists Entertainment, la agencia que representa a Perez Hilton, confirmó que estaba al tanto de lo ocurrido y señaló que, hasta ese momento, no había logrado comunicarse directamente con él. En el comunicado, la empresa aseguró que la principal preocupación es su estado de salud y el bienestar de su familia.

El comunicado de los representantes de Perez Hilton.

Quién es Perez Hilton

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., se convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo a comienzos de los años 2000 gracias a su blog dedicado a las celebridades. Su estilo provocador y sus comentarios sobre actores, músicos y figuras de Hollywood lo transformaron en uno de los nombres más conocidos del entretenimiento digital.

Con el paso de los años amplió su carrera y participó en programas de televisión como Celebrity Big Brother, Glee y Family Guy. También publicó cuatro libros y actualmente conduce un podcast.

En entrevistas concedidas en los últimos años, el propio Hilton reconoció que su forma de ejercer el periodismo de espectáculos le generó fuertes cuestionamientos y aseguró que buscaba dejar atrás la imagen de una persona "tóxica".

Un año marcado por problemas de salud

El episodio ocurre pocos meses después de que el bloguero atravesara una delicada situación médica. En marzo contó a través de sus redes sociales que permaneció tres semanas internado tras sufrir una gripe que derivó en una úlcera, una perforación intestinal y un cuadro de sepsis que puso en riesgo su vida. Posteriormente volvió a ser hospitalizado por una trombosis venosa profunda que requirió una cirugía de urgencia.

En junio, además, anunció que se había mudado junto a sus tres hijos desde Las Vegas a Miami. En ese momento afirmó que su principal objetivo era recuperar la salud y comenzar una nueva etapa personal.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis de salud mental o tiene pensamientos de hacerse daño, buscar ayuda inmediata puede marcar una diferencia. En Argentina, se puede contactar al 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 desde todo el país. Si la situación es de urgencia, llamá al servicio de emergencias de tu localidad.