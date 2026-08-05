Un terremoto de magnitud 6,3 sacude las aguas al norte de Nueva Zelanda

El terremoto se registró en aguas de Nueva Zelanda. Dada su magnitud, se estudia si habrá alerta de tsunami, mientras se evalúan posibles víctimas y daños.

El terremoto en Nueva Zelanda no tuvo alerta de tsunami. Foto referencial Efe

Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles las aguas de las islas de Kermadec, un archipiélago al norte de Nueva Zelanda, sin que las autoridades hayan informado inicialmente de daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el terremoto ocurrió a las 19:43 hora local (7:43 GMT) y su epicentro se localizó a 226 kilómetros de profundidad.

Las localidades más cercanas al epicentro del temblor son la bahía de Hicks Bay, situada a unos 434 kilómetros al sur del temblor y poblada con menos de 200 habitantes; y la ciudad de Whakatane, a 512 kilómetros al sur y con una población de casi 17.000 personas.

Terremoto sin alerta de tsunami El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, por su parte, no emitió alerta por el movimiento telúrico y un posible tsunami.

Nueva Zelanda sabe lo que es un terremoto, habitualmente padece movimientos. Foto Efe Las islas Kermadec, que están situadas entre Nueva Zelanda y Tonga, al norte de las principales islas neozelandesas, están despobladas, con excepción del personal de la base permanente de la isla de Raoul, que cuenta con una estación meteorológica y de radio.