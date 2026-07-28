Japón: estiman una alta cifra de muertos tras el devastador terremoto de magnitud 7,1
Tras el violento temblor en la isla de Kyushu, reportan múltiples atrapados por el colapso de edificios y un alto número de fallecidos en Kumamoto.
Un devastador terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla de Kyushu, en el sur de Japón, provocando severos destrozos, el colapso de infraestructuras urbanas y la estimación de una cifra relevante de víctimas fatales. El epicentro del desastre se concentró en la prefectura de Kumamoto, donde el temblor provocó la activación y posterior levantamiento de un aviso preventivo de tsunami.
La mayor urgencia de los equipos de emergencia se focaliza en el colapso de un centro comercial en la zona, donde las autoridades locales y la televisión pública NHK advirtieron que un "considerable número" de personas habría perdido la vida al quedar atrapadas bajo el techo y las estructuras que cedieron tras el impacto sísmico.
Hospitalizaciones masivas y personas desaparecidas
Pese a que los organismos oficiales mantienen la cautela respecto al balance final de heridos y fallecidos, los servicios de salud confirmaron que al menos 50 personas fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales producto de politraumatismos y lesiones derivadas de los derrumbes.
En paralelo, la Policía de la prefectura de Kumamoto desplegó un operativo de rastreo prioritario para dar con el paradero de nueve personas que permanecen completamente incomunicadas desde el momento en que se registró el sismo a última hora de la tarde del martes.