Japón: estiman una alta cifra de muertos tras el devastador terremoto de magnitud 7,1

Tras el violento temblor en la isla de Kyushu, reportan múltiples atrapados por el colapso de edificios y un alto número de fallecidos en Kumamoto.

Un devastador terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla de Kyushu, en el sur de Japón, provocando severos destrozos, el colapso de infraestructuras urbanas y la estimación de una cifra relevante de víctimas fatales. El epicentro del desastre se concentró en la prefectura de Kumamoto, donde el temblor provocó la activación y posterior levantamiento de un aviso preventivo de tsunami.

X La mayor urgencia de los equipos de emergencia se focaliza en el colapso de un centro comercial en la zona, donde las autoridades locales y la televisión pública NHK advirtieron que un "considerable número" de personas habría perdido la vida al quedar atrapadas bajo el techo y las estructuras que cedieron tras el impacto sísmico.

Hospitalizaciones masivas y personas desaparecidas X Pese a que los organismos oficiales mantienen la cautela respecto al balance final de heridos y fallecidos, los servicios de salud confirmaron que al menos 50 personas fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales producto de politraumatismos y lesiones derivadas de los derrumbes.