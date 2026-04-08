Un viaje a Mendoza que parecía perfecto terminó en inundaciones, vuelos cancelados y tormentas, pero la crónica viral en TikTok nos hace reír.

Un divertido video que circula en TikTok bajo el título “Crónicas del peor viaje de nuestras vidas. Igual no fue tan malo como parece” acumula miles de reproducciones y reacciones. En él, la usuaria valenfagoaga02 relata con una mezcla de frustración y humor cómo su viaje a Mendoza, planeado con entusiasmo, terminó siendo una sucesión de complicaciones inesperadas.

La joven arranca su relato con una pregunta que muchos se han hecho alguna vez: “¿Y si nos vamos a Mendoza, qué tan malo podría pasar?”. Lo que comenzó como un plan despreocupado de paseo y exploración familiar, impulsado por la ilusión de descubrir nuevos paisajes y experiencias, se fue transformando en una aventura mucho más turbulenta de lo anticipado.

TikTok La crónica del peor viaje a Mendoza que se volvió viral en TikTok valenfagoaga02 Según cuenta, uno de los primeros giros del viaje fue el alquiler de un auto justo antes de que una tormenta repentina e intensa afectara a la ciudad, provocando precipitaciones inusuales y acumulación de agua en calles y espacios públicos.

La usuaria también menciona que habían comprado entradas para la popular Fiesta de la Vendimia, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la provincia. Sin embargo, las celebraciones se vieron afectadas por tormentas eléctricas que alteraron la programación.

Otro de los reveses que narra en el clip es la cancelación imprevista de su vuelo sin motivo aparente, un contratiempo que obligó a la familia a improvisar un viaje por tierra de 17 horas con una bebé de apenas un año.