Pronóstico: suben las temperaturas este miércoles en Mendoza

El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles con poca nubosidad y ascenso de la temperatura.

El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles con poca nubosidad y una máxima de 25°.

Mendoza comenzará a mostrar un cambio hacia condiciones más estables desde este miércoles. El pronóstico indica para hoy una jornada con poca nubosidad y un leve ascenso de la temperatura.

La máxima prevista será de 25° y la mínima de 12°, con vientos moderados del noreste acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, se espera cielo poco nuboso, dentro de un panorama sin mayores sobresaltos y con condiciones estables.