Pronóstico: suben las temperaturas este miércoles en Mendoza
El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles con poca nubosidad y ascenso de la temperatura.
Mendoza comenzará a mostrar un cambio hacia condiciones más estables desde este miércoles. El pronóstico indica para hoy una jornada con poca nubosidad y un leve ascenso de la temperatura.
La máxima prevista será de 25° y la mínima de 12°, con vientos moderados del noreste acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, se espera cielo poco nuboso, dentro de un panorama sin mayores sobresaltos y con condiciones estables.
Lo que viene también muestra un pronóstico favorable para Mendoza. El jueves seguirá en la misma línea, con poca nubosidad, leve ascenso térmico, máxima de 26° y mínima de 13°. Ya para el viernes se mantendrán valores similares, con 26° de máxima y 14° de mínima, aunque aparecerá algo más de nubosidad y se esperan tormentas hacia la noche, además de precipitaciones en cordillera en el cierre de la jornada.