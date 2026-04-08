Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Pronóstico: suben las temperaturas este miércoles en Mendoza

El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles con poca nubosidad y ascenso de la temperatura.

MDZ Sociedad

El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles con poca nubosidad y una máxima de 25°.

El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles con poca nubosidad y una máxima de 25°.

Santiago Tagua/MDZ

Mendoza comenzará a mostrar un cambio hacia condiciones más estables desde este miércoles. El pronóstico indica para hoy una jornada con poca nubosidad y un leve ascenso de la temperatura.

La máxima prevista será de 25° y la mínima de 12°, con vientos moderados del noreste acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, se espera cielo poco nuboso, dentro de un panorama sin mayores sobresaltos y con condiciones estables.

clima soleado calor verano pronostico del tiempo dia de sol parque san martin cielo (6).jpg

Lo que viene también muestra un pronóstico favorable para Mendoza. El jueves seguirá en la misma línea, con poca nubosidad, leve ascenso térmico, máxima de 26° y mínima de 13°. Ya para el viernes se mantendrán valores similares, con 26° de máxima y 14° de mínima, aunque aparecerá algo más de nubosidad y se esperan tormentas hacia la noche, además de precipitaciones en cordillera en el cierre de la jornada.

Archivado en

Notas Relacionadas