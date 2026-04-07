Detectaron una nueva estafa en Guaymallén: la maniobra con la que pueden engañar a muchos vecinos

La Municipalidad de Guaymallén alertó por una estafa con falsas multas dejadas en autos del Barrio Santa Ana.

Una nueva estafa encendió la alarma en Guaymallén luego de que el municipio detectara la aparición de multas de tránsito truchas colocadas en vehículos del departamento. La maniobra fue advertida por el Juzgado Administrativo de Tránsito, que ya registró algunos casos en la zona del Barrio Santa Ana.

Según informó la comuna, el mecanismo es siempre similar. Los autores dejan en el parabrisas un volante con datos falsos, entre ellos un número de celular para supuestos pagos electrónicos y una dirección de formulario que no pertenece al municipio. Junto a ese papel también aparece una presunta infracción hecha a mano con birome, algo que no coincide con el procedimiento oficial.

Desde la Municipalidad de Guaymallén remarcaron que esa estafa busca aprovecharse de conductores que encuentran el vehículo supuestamente mal estacionado cuando ya no están presentes en el lugar. En los casos detectados hasta ahora, justamente, el conductor no estaba al momento en que se habría labrado la infracción.

image La comuna advirtió que esta estafa usa volantes apócrifos, un logo viejo y números de celular para intentar cobrar multas inexistentes. MDZ El municipio explicó además que los agentes viales no dejan volantes explicativos en los autos. La multa real se confecciona de manera electrónica y se entrega a través de un ticket impreso desde una terminal móvil, similar a los dispositivos de cobro que usan muchos comercios. Ese es, según la comuna, el único formato válido de notificación en la vía pública.

Otro de los puntos que aclaró la Municipalidad de Guaymallén es que no existen pagos electrónicos de multas por Whatsapp. Por eso, advirtió que cualquier mensaje o papel que invite a resolver la sanción por esa vía forma parte de una estafa y debe ser desestimado.