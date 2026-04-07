Pronóstico: así va a estar el tiempo en Mendoza este martes
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes fresco en Mendoza. La máxima llegará a los 20°.
Después de varias jornadas con cielo cubierto y temperaturas bajas, Mendoza tendrá este martes un día todavía marcado por la nubosidad, aunque con una mejora paulatina en el tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia amanecerá con cielo nublado en todo el territorio y con una mañana fresca.
La mínima será de 10° en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 20°. El dato más importante es que, pasado el mediodía, empezará a despejarse el cielo en Mendoza, aunque en algunos departamentos esa mejora podría sentirse incluso un poco antes.
Qué se espera para los próximos días en Mendoza
El panorama para los próximos días también aparece más alentador. Tanto el miércoles como el jueves se esperan jornadas soleadas en gran parte de la provincia, con máximas de 23° y mínimas de 10°. De acuerdo con el pronóstico, Mendoza atravesará una semana con tiempo más estable, buen tiempo y sin lluvias.