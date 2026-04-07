Pronóstico: así va a estar el tiempo en Mendoza este martes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes fresco en Mendoza. La máxima llegará a los 20°.

Mendoza tendrá una mañana nubosa, pero después del mediodía el cielo comenzará a despejarse.

Después de varias jornadas con cielo cubierto y temperaturas bajas, Mendoza tendrá este martes un día todavía marcado por la nubosidad, aunque con una mejora paulatina en el tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia amanecerá con cielo nublado en todo el territorio y con una mañana fresca.

La mínima será de 10° en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 20°. El dato más importante es que, pasado el mediodía, empezará a despejarse el cielo en Mendoza, aunque en algunos departamentos esa mejora podría sentirse incluso un poco antes.