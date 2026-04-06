Atención: estos son los siete departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 7 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 7/4
Guaymallén
- Entre calles General Lamadrid, Remedios de Escalada de San Martín, Juan Martín de Pueyrredón, San Juan de Dios y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Manuel A. Sáez, Lisandro Moyano, Pedro Pascual Segura, 12 de Octubre y áreas adyacentes; El Zapallar. De 11.15 a 14.00 h.
- En calle Ricardo Gutiérrez. En el barrio Los Ciruelos y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.
Luján
- En la intersección de calle España con Modesto Lima y zonas aledañas. De 9.15 a 12.00 h.
- En el Parque Industrial Petroquímico. En calle Proyectada J716 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50, Lateral Sur del Acceso Este y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.45 a 18.45 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre callejón El Nevado y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles San Martín y Pellegrini. De 9.00 a 13.00 h.
- En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Pellegrini. En calle Pellegrini, entre Carril Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Primavera, Ejército de Los Andes, Monte Alegre y Ruta Provincial N°173; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Arroyo, entre Mora y Los Catalanes; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- En la intersección de calle Luna con Adolfo Calle y zonas aledañas; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.