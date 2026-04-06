Atención: protesta en el nudo vial por la baja de 20.000 planes en Mendoza

Los trabajadores de la economía popular se preparan para una jornada de protesta en contra del recorte de casi 1.000.000 de planes en todo el país. En Mendoza , las manifestaciones serán en el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata, en la ruta 50 y en el Playón del 25 de Maipú.

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Mendoza tendrá tres puntos de manifestación el martes 7 de abril desde las 8.30. Uno en el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata, otro en la ruta 50 para la zona Este y el tercero en el Playón 25 de Mayo en Maipú. En los dos últimos habrá olla popular y charlas entre obreros rurales y productores.

La protesta comenzará el martes a las 8.30 en el nudo vial.

El reclamo es para exigir la continuidad de los planes Volver al Trabajo que antes se llamaban Salario Social complementario y que el Gobierno nacional dispuso que se en abril fueran dados de baja.

La medida está contemplada en el marco de un plan de lucha a cargo de movimientos sociales, organizaciones piqueteras y cooperativas. “En el marco del aumento de la pobreza, los despidos en el sector privado, la caída del consumo y la descomposición del gobierno, esta gestión, que se robó la comida de los comedores populares, ahora les saca un ingreso elemental a trabajadores y trabajadoras con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, empujándolos a la indigencia”, explicaron en un comunicado.

“La eliminación del programa también implica el despido y la afectación de miles de estatales que forman parte de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social que desarrollan actividades en todo el país”, agregaron.

20.000 planes en Mendoza

En abril, el Gobierno nacional dispuso dar de baja casi 1.000.000 de planes que ahora se llaman Volver al Trabajo. Este plan brinda un salario complementario de $78.000 a personas que trabajan en:

tareas de cuidado

mantenimiento de espacios públicos

cooperativas de construcción

trabajo agrario

espacios socio-comunitarios como los merenderos populares

recuperación y reciclado de residuos

asistencia contra la violencia de género

acompañamiento a jóvenes con consumos problemáticos

utep 2 Reclamo de la UTEP.

En el país hay cerca de 1.000.000 de planes y en Mendoza hay 20.0000. Los beneficiarios cobran $78.000 desde diciembre de 2023.

“Esta iniciativa expone las mentiras del Gobierno nacional que durante la campaña electoral y ya al frente del Ejecutivo Nacional se había comprometido a mantener los programas de empleo hasta tanto se generaran los puestos de trabajo prometidos”, comentaron las organizaciones en el comunicado.

“Todo lo contrario, siguen cerrando Pymes en el país, con las que se perdieron alrededor de 300 mil puestos de empleo, mientras la desocupación creció al 7,9% en 2025, afectando a 1,7 millones de personas. Para peor, intentaron esconder el fracaso de sus políticas sociales detrás de capacitaciones laborales que abarcaron a 80 trabajadores de un padrón total de 950.000”, agregaron.