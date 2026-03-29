Multitudinaria protesta en Rivadavia por el cierre de Maternidad del Hospital Saporiti

Cientos de vecinos se movilizaron en la plaza departamental para rechazar la medida impulsada desde el Gobierno provincial. Es la tercera movilización que realizan en la semana.

El cierre de las áreas de Maternidad y Neonatología y del Hospital Saporiti de Rivadavia sigue generando controversia. Luego de que el Gobierno de Mendoza anunciara la medida la baja cantidad de partos, fueron varias las voces que se alzaron en contra. Entre ellos, médicos especialistas y vecinos de la zona.

Desde que Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, hiciera el anuncio a mediados de marzo, el pueblo rivadaviense puso el grito en el cielo y se manifestó en contra en reiteradas veces. Incluso, en alguna macha hasta se sumó el intendente local, Ricardo mansur.

Este domingo, las protestas continuaron. Con la plaza departamental como epicentro, cientos de vecinos se congregaron para alzar la voz, en un intento por revertir la decisión del Ejecutivo provincial. En comunicación con MDZ, una ciudadana expuso que "somos más de 50.000 habitantes", y se quejó de "nos quieren derivar al Hospital Perrupato, a más de 40 minutos para cualquier rivadaviense del centro o distritos". Según detalló, es la tercera marcha que realizan esta semana.

De la marcha, además de los ciudadanos de la zona, también formó parte activa la Asociación Cooperadora del Hospital Saporiti. A través de un comunicado difundido el viernes, sentaron postura al afirmar: "No nos parece que una fría estadística lleve a tomar esta decisión".

"Pedimos desde lo más profundo, y apelamos a la sensibilidad de quienes tienen en sus manos una solución viable, tratando de sumar criterios, hablando y consensuando, ya que cuando esto se logra, el compromiso llega", concluye el comunicado de la Asociación Cooperadora del Hospital Saporiti.