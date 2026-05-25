Así es el sello con el que el Correo Argentino homenajeó un imponente paisaje de Mendoza

Los paisajes de Mendoza nuevamente vuelven a estar en boca de todo el mundo. Esta vez, puntualmente, fue noticia la Laguna del Diamante, que fue seleccionada para formar parte de una prestigiosa colección de sellos postales . El otro paisaje nacional que fue escogido es el lago Nahuel Huapi, de la provincia de Río Negro.

La iniciativa forma parte de una temática impulsada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), con la cual se busca rendir homenaje a los dos paisajes argentinos. A partir de la propuesta, el Correo Argentino lanzó la nueva emisión postal, que lleva por nombre "UPAEP-Lagos & Lagunas".

Dicha colección está compuesta por los dos sellos anteriormente mencionados. Según detallaron desde el Gobierno de Mendoza, la propuesta no solo pone en valor la belleza de los parajes, sino que pondera la importancia que los lagos y lagunas tienen en la conservación de la biodiversidad, ya que permiten albergar "gran cantidad de especies autóctonas y preservar la flora y fauna de cada región". En ese marco, la propuesta busca promover "una mayor conciencia ambiental".

Cabe resaltar que la Laguna del Diamante ocupa un lugar central en esta edición. El impresionante espejo de agua se ubica en San Carlos a los pies del volcán Maipo. A unos 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, la laguna es un área natural protegida situada a 3.250 metros sobre el nivel del mar.

La Laguna del Diamante es un paraje donde se pueden realizar varias actividades recreativas, como la pesca deportiva.

El espejo de agua, de origen volcánico, tiene 70 metros de profundidad y se nutre de agua de deshielo, para luego dar nacimiento al río Diamante. En la región habitan diversas especies, destacándose los guanacos y aves. En el lugar se pueden realizar actividades recreativas como pesca deportiva, acampe y ascenso al volcán.

Así es el sello de la Laguna del Diamante

Según indicaron fuentes oficiales, los sellos ya se encuentran disponibles en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en sucursales filatélicas de todo el país y en la E-Tienda Filatélica.

Sellos postales de la Laguna del Diamante y Nahuel Huapi La Laguna del Diamante y el Lago Nahuel Huapi ocupan un lugar central en la nueva colección de sellos. Gobierno de Mendoza

Qué es la UPAEP

La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) es un organismo creado en 1911 en Montevideo. Se trata de una institución intergubernamental integrada por 29 países miembros, y cuya misión es promover la cooperación técnica entre los operadores postales de la región.