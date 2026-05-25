Cortes en autopistas de CABA: a qué hora cierran y qué zonas estarán afectadas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció cortes nocturnos y desvíos en varias autopistas porteñas por obras de mantenimiento y pruebas estructurales. Las interrupciones comenzarán este martes por la noche y se extenderán hasta la madrugada del jueves, afectando corredores clave de ingreso y salida de la Ciudad.

A qué hora inician los cortes en las autopistas de CABA.

Las viviendas que estaban ubicadas bajo la autopista Illia fueron erradicadas y los habitantes trasladados a complejos de departamentos dentro del barrio.

Los cortes se aplicarán entre las 22:00 y las 5:00, por lo que las autoridades recomendaron planificar recorridos alternativos para evitar demoras.

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles habrá un cierre total de la autopista Dellepiane sentido Centro entre General Paz y avenida Argentina por trabajos sobre la calzada.

Los vehículos provenientes de la autopista Riccheri serán desviados hacia General Paz. Además:

El tránsito pesado deberá continuar por avenida 27 de Febrero y autopista Cámpora

Los autos particulares podrán usar avenidas Roca, Alberdi, Bruix y Directorio para retomar Perito Moreno

También habrá un corte total en la autopista Illia sentido Provincia y en avenida Cantilo por pruebas sobre el nuevo Puente Labruna.

Como alternativa, los conductores que viajen hacia zona norte podrán circular por:

Avenida Figueroa Alcorta

Avenida Del Libertador

Qué accesos estarán cerrados

Durante los trabajos quedarán inhabilitados:

Puente Labruna

Puente Scalabrini Ortiz

Por ese motivo, el acceso al Aeroparque Jorge Newbery deberá realizarse exclusivamente por avenida Sarmiento.

Además, el Paseo del Bajo permanecerá cerrado sentido norte desde la conexión con las autopistas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo.

Qué pasará con los cortes del miércoles

Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves habrá nuevas restricciones en la autopista Dellepiane, esta vez sentido Ezeiza, a la altura de avenida Escalada.

Los conductores serán desviados hacia la colectora, mientras que quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo podrán optar por:

Autopista Perito Moreno

Autopista Cámpora

Avenida Roca

General Paz

El Gobierno porteño también sugirió evitar la red de autopistas utilizando el corredor conformado por las avenidas Independencia y Alberdi.

Cómo funcionará el Paseo del Bajo

El miércoles por la noche también se cerrará el Paseo del Bajo sentido sur en la zona de Retiro por tareas de calibración del sistema inteligente de tránsito.

En ese tramo, el transporte pesado será derivado hacia las avenidas Madero y Huergo, con posibilidad de reincorporarse más adelante a la traza rápida.