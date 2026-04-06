Desde el peronismo buscan que se declare la emergencia provincial en discapacidad

El peronismo mendocino busca que se declare la emergencia en d iscapacidad en todo el territorio provincial. La iniciativa, que además plantea la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad, fue presentada por el diputado Gustavo Perret. De momento, obtuvo despacho favorable en el recinto.

El proyecto se presenta como una herramienta para garantizar las prestaciones a las personas con discapacidad. Según el texto, el sistema atraviesa una "grave crisis de financiamiento" que pone en riesgo pone "en riesgo la continuidad de tratamientos, terapias y espacios de inclusión". En caso de que la iniciativa prospere, se declararía Emergencia Provincial en Discapacidad por un periodo de 24 meses.

En esa línea, el autor del proyecto expone que la demora en los pagos de prestaciones por parte de organismos nacionales llevó a que se rompa la cadena de financiamiento del sistema. En consecuencia, referentes de instituciones abocadas a la atención de personas con discapacidad manifiestan que registran deudas que llegan a superar los seiscientos millones de pesos. Deudas que se ven obligados a afrontar con ahorros y recursos propios.

"La interrupción de los servicios de estas instituciones no implicaría únicamente la suspensión de prestaciones terapéuticas sino que podría derivar en situaciones de desamparo para personas que dependen completamente de estos espacios para su vida cotidiana", explica el texto del proyecto.

Se trata de un fondo destinado a asistir de manera transitoria a instituciones, centros terapéuticos, hogares, centros de día y demás prestadores que acrediten dificultades económicas derivadas de retrasos o incumplimientos en los pagos de prestaciones.

De este modo, el Fondo tendrá como principales objetivos:

Otorgar asistencia financiera extraordinaria a instituciones prestadoras del sistema.

Garantizar la continuidad de tratamientos, terapias y servicios esenciales.

Contribuir al sostenimiento de las estructuras operativas de los centros que brindan atención a personas con discapacidad.

vitar el cierre de instituciones y la interrupción de prestaciones esenciales.

Las facultades del Ejecutivo, Mesa de Emergencia en Discapacidad y autoridad de aplicación

Uno de los puntos sobresalientes del proyecto es que se faculta al Ejecutivo provincial a instrumentar mecanismos de asistencia financiera transitoria, anticipos o subsidios extraordinarios a los prestadores, como así también a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para aplicar la norma. Además, podrá gestionar ante Nación el recupero, compensación o reintegro de los fondos destinados a sostener el sistema.

Además, se detalla la creación de una Mesa Provincial de Emergencia en Discapacidad, la cual estará abocada a monitorear la situación del sistema de prestadores, elaborar propuestas para garantizar la continuidad de los servicios, articular acciones entre el Estado, prestadores y organizaciones del sector, y proponer medidas adicionales en caso de ser necesario. Dicha Mesa estará integrada por funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes de la provincia, del Ministerio de Educación, representantes del área provincial de discapacidad, prestadores y organizaciones de personas con discapacidad.

Por otra parte, define que la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.