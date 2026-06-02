La banda mendocina de ARSAT: allanamientos en barrios de lujo, vinculaciones y tres acusados

La causa en la que se investiga robos y corrupción alrededor de la empresa ARSAT y que involucra a un grupo de funcionarios mendocinos es una mamushka llena de sorpresas. Investigaban un robo y hallaron montos de dinero inusuales y droga. Justamente el hábito de uno de los protagonistas de la historia resultó como un catalizador de la causa. El eje conductor es Facundo Leal, un polifuncionario que supo convivir con distintos gobiernos y que tras los allanamientos se descubrió que tenía aún más de lo que ostentaba. Pero el acento mendocino era el más escuchado en ARSAT; no en las áreas técnicas sino en las relacionadas con los negocios.

La justicia ejecutó en Mendoza tres allanamientos en los domicilios de los principales sospechosos: Facundo Leal, Gerardo Boschín y Juan Andrés Navarro. Los procedimientos se hicieron en el lujoso edificio Thays y en los barrios privados Dalvian y Las Candelas, por lo que el revuelo creció también en otros ámbitos.

El caso más resonante fue el de Leal. El allanamiento había sido ordenado por el juzgado de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. Debía realizarse el jueves, pero hubo errores en el medio. La oficio indicaba el domicilio: Sargento Cabral 777, el plena Quinta Sección de Ciudad. Para el procedimiento tuvo que intervenir la Justicia Federal de Mendoza, pero vinieron policías federales y funcionarios judiciales de Buenos Aires. El problema es que se trata de un edificio y no estaba indicado cuál departamento allanar. Salvados esos problemas, hubo una decisión de último momento surgida desde quienes conducen la causa: suspendieron el allanamiento porque no estaban los “dueños”. Esa decisión desconcertó a quienes estaban preparados para ejecutar la orden.

Todo cambió con lo ocurrido en Buenos Aires. Es que en paralelo se allanó el departamento donde Leal residía en Buenos Aires. Allí encontraron dinero, pero también droga. Ese hallazgo hizo que finalmente se ejecutara el allanamiento. Allí encontraron más de 1,7 millones de dólares, que se sumaron a los dólares de Palermo.

Leal tiene vinculaciones políticas y empresarias que le permitieron hasta ahora crecer y mantenerse. De secundar a Rodolfo Gabrielli, a crecer con el apoyo de Sergio Massa y Santiago Cafiero y resurgir con Javier Milei y Luis Pierrini. De ARSAT saltó al ORSNA, en el estratégico lugar para controlar los aeropuertos. Allí es donde se lo vincula, junto a Pierrini, con Leonardo Scatturice. Como explicó MDZ, Leal ostentaba riqueza, pero al parecer tenía más de lo que decía: le hallaron 2,4 millones de dólares que en su declaración jurada no estaban blanqueados. Su patrimonio declarado era de 528.034.584 pesos, con inmuebles subvaluados. El año 2012 fue el de mayor crecimiento patrimonial, cuando adquirió tres inmuebles, uno de ellos en un barrio privado de Godoy Cruz. El allanamiento se hizo en el piso que tiene en la exclusiva torre Thays, frente al Parque General San Martín.

Facundo Leal Facundo Leal en ARSAT. Detrás, fuera de foco, está Leonardo Comperatore, exministro en Mendoza y allegado a Leal. ARSAT

ARSAT es una empresa de base tecnológica que generó también grandes negocios. Como principal operador de las telecomunicaciones y la conectividad, generó el mayor tendido de fibra óptica del país, con 35 mil kilómetros lineales. Uno de los grandes ganadores de ese proceso fue otro grupo mendocino: la empresa CEOSA, liderada por Fernando Porreta. CEOSA montó 8100 kilómetros de fibra óptica en todo el país gracias al contrato logrado con ARSAT.

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Otro de los allanamientos se ejecutó en el barrio Dalvian, en la casa de Gerardo Boschín. Se trata del ex gerente de Administración de ARSAT y también ex titular de Trenes Argentinos. El hombre llegó a ese cargo junto con el desembarco de Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte y de su amigo Leal en el ORSNA. Lo curioso del procedimiento en el domicilio de Boschín es que no pidieron secuestrar su teléfono celular, una rareza para ese tipo de procedimientos. Boschín tiene participación en algunas compañías, como Servicios de Aduana y comercio Exterior SA, donde comparte conducción con una exdueña de un medio mendocino.

En su patrimonio Boschín declara haber adquirido en 2024 una vivienda de 300 metros cuadrados ubicada en Las Heras. Se trata de la casa del Barrio Dalvian que fue allanada el jueves pasado en el marco de la investigación por el robo de material de ARSAT. Boschín fue gerente de Administración y Finanzas de ARSAT antes de pasar fugazmente a Trenes Argentinos, la empresa estatal que depende de la Secretaría de Transporte.

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El tercer allanamiento ocurrió en el barrio Las Candelas de Chacras de Coria. Allí es la casa de Juan Navarro, una pieza clave en la “banda de los mendocinos”. . El hombre era el jefe del área comercial de ARSAT y es uno de los sospechosos de haber inclinado la licitación a favor de la empresa Argentina Logistic Services. Como parte del clan mendocino tenía un rol importante en cuanto a los vínculos: era Gerente Comercial de ARSAT. En su patrimonio declara participación en varias empresas, entre ellas Alto Benegas, empresa que a su vez es propietaria de MSN Desarrollos Cordilleranos.

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ARSAT fue el refugio de otros mendocinos que por ahora no están acusados en la causa, pero eran parte del grupo liderado por Leal y que migró a la Secretaría de Transporte. Es el caso de Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad, hombre de confianza de Carlos Ciurca y otros peronistas. En ARSAT estuvo a cargo de Relaciones Institucionales y también fue parte del equipo de la Secretaría de Transporte en la gestión de Javier Milei, particularmente en Trenes Argentinos.