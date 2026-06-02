Fuerte cruce contra Axel Kicillof en Punta Mogotes: "La Provincia les falta a la verdad a los marplatenses"

Axel Kicillof intentó transformar una derrota judicial en una bandera de generosidad política en Mar del Plata . Tras el anuncio oficial del traspaso del complejo Punta Mogotes a la órbita municipal , el senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad , salió con los tapones de punta a destapar la trastienda de una pelea judicial que la gobernación asfixió hasta el final.

Hace unos días el gobernador fue a Mar del Plata , con intenciones de mostrar un perfil componedor, anunciando el inicio de la transferencia de los históricos balnearios de Punta Mogotes a la órbita del municipio de General Pueyrredón. Sin embargo, la épica que intento darle Kicillof al traspaso - luego de que la justicia fallara en contra de la Provincia- como si se tratase de una reparación histórica a los marplatenses, no resistió el archivo.

Maximiliano Abad, de la UCR, sale a buscar el voto que falta para sancionar la Boleta Única de Papel Foto: Prensa Abad

Tras las declaraciones del gobernador, Maximiliano Abad- senador nacional radical por la provincia de Buenos Aires- salió con los tapones de punta al afirmar que "la Provincia les falta a la verdad a los marplatenses", advirtiendo que el kirchnerismo intenta vender hoy como una salida propia lo que en realidad combatió sistemáticamente en los tribunales durante los últimos 24 meses.

Deuda saldada y la vía legal obligatoria

La disputa por las codiciadas carpas de los balnearios de Punta Mogotes no es nueva, pero el intendente marplatense Guillermo Montenegro aceleró el reclamo tras demostrar que la deuda histórica que justificaba el control provincial ya estaba saldada. Y ante la sordera de la gobernación, el conflicto terminó en la Justicia.

Motivo por el cual Maximiliano Abad se encargó de refrescarle la memoria al gobernador sobre cómo se llegó a la justicia para solucionar la disputa. “La municipalidad intentó resolver este tema por la vía institucional mucho antes de acudir a la Justicia. Se mantuvieron contactos con la gobernación para pagar la deuda, se enviaron comunicaciones formales y hasta una carta documento para evitar la judicialización. La Provincia se negó sistemáticamente a avanzar".

Para el legislador nacional, la judicialización no fue un capricho del ejecutivo municipal marplatense, sino la "consecuencia de la negativa de la Provincia a resolver el conflicto".

La estrategia legislativa de la provincia de embarrar la cancha

La estrategia de la provincia de Buenos Aires, según los expedientes, fue estirar el conflicto judicial lo máximo posible. El problema para el equipo jurídico del ejecutivo provincial fue que en los tribunales “la balanza” siempre marcó a favor del municipio de General Pueyrredón.

Foto: Administración Punta Mogotes Foto: Administración Punta Mogotes

“Durante dos años la Provincia dilató cualquier solución, apeló cada decisión y perdió en cada instancia. Esa es la parte de la historia que Kicillof omite contar cuando habla de Punta Mogotes", destaco Abad, dejando en evidencia que el apuro actual por firmar el traspaso es más una capitulación jurídica que un gesto de federalismo interno.

La puesta en escena de la gobernación incluyó chicanas sobre supuestos faltazos municipales a las mesas de negociación locales, apelando al concepto de "la silla vacía". La respuesta del senador nacional marplatense a estos argumentos del ejecutivo fue letal: “Lo que estuvo vacío durante años no fue una silla. Fue la voluntad política de escuchar a Mar del Plata", sostuvo el legislador nacional radical por la provincia de Buenos Aires.

Es de destacar que el malestar de los marplatense también radica en que, mientras la provincia bloqueaba el expediente del traspaso, avanzaba en paralelo con concursos y proyectos de remodelación de los balnearios de Punta Mogotes de espaldas a la intendencia. "Los marplatenses tienen memoria", sentenció Maximiliano Abad, dejando una factura que seguramente tendrá un impacto negativo en la feliz sobre la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof