La sentencia de Luis Caputo sobre Axel Kicillof: "Pase lo que pase, nunca será presidente"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , reivindicó de forma contundente los resultados de la gestión de la administración de Javier Milei. Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina Brasileña, el jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que el país marcha "bien" debido a que “lo peor ya pasó” y la economía local ha comenzado a mostrar signos claros de reactivación.

Para respaldar su postura, Caputo enumeró una serie de indicadores clave y trazó una proyección sumamente optimista respecto a las reservas internacionales, anticipando que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicarán en un rango de entre US$ 17.000 y US$ 24.000 millones .

En el plano político, el funcionario fue tajante respecto al futuro electoral del país: “Pase lo que pase, el kirchnerismo no es opción porque la gente sabe que es el infierno”, disparó, y remató con nombre propio: “Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina, pase lo que pase” .

Caputo puntualizó que, a diferencia de meses anteriores, la mejora de las variables macroeconómicas ya es un dato palpable para el mercado. "Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja y los salarios se recuperaron lentamente", argumentó. Además, sumó que tras la aprobación de la Ley de Modernización Laboral esperan un fuerte aumento del empleo formal.

“El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos. ¿Esto quiere decir que estamos bien? No, quiere decir que vamos bien. Y si tenemos en cuenta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!”, insistió el ministro.

En esa misma línea, el funcionario nacional celebró haber sorteado la crisis financiera heredada sin aplicar medidas traumáticas para los ahorristas: “La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba. Se logró desactivar sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, como defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito".

El fin de la restricción externa y la advertencia a los mercados

Durante su discurso, el ministro aseguró que la gestión actual derribó dos mitos históricos de la economía argentina: el de la necesidad de mantener una economía cerrada y el de la restricción externa (la falta estructural de divisas).

Al respecto, detalló que el nuevo esquema macroeconómico se sostiene bajo los pilares de la inversión, la competencia y las exportaciones. Por tal motivo, envió un mensaje directo al sector empresarial y financiero: “Stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo. Eso no funciona. Tampoco funciona tener márgenes exorbitantes”, advirtió, destacando que los salarios medidos por el SIPA se ubican un 2,9% arriba y que sectores como el textil o el calzado muestran "precios más razonables".

"Nos van a salir los dólares por las orejas"

Para finalizar, Caputo destacó el rol crucial del sector energético para revertir la histórica escasez de divisas en el país. El ministro admitió que la energía contribuyó de manera sustancial a los resultados actuales del Banco Central y arriesgó un pronóstico a largo plazo.

“Para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$ 60.000 millones, y es una proyección subestimada. Nos van a salir los dólares por las orejas porque esto se va a extender a otros rubros”, vaticinó entusiasmado. Para cerrar, Caputo blindó el programa oficial frente a las presiones de la oposición y concluyó afirmando que “la economía va a llevarse puesto cualquier intento de desestabilización”.