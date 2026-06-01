Javier Milei y Luis Caputo cumplen: hoy se paga el Bopreal, tercera serie

Javier Milei, Luis Caputo y el resto del equipo económico cumplirán hoy con un mandato sagrado: pagar un bono emitido en esta propia gestión. Algo que siempre queda en los curriculums de las buenas gestiones financieras. Especialmente en Argentina, un país adicto a los desvíos de pagos.

El Banco Central hará efectivo el mandato, y se pagarán unos 1.028 millones de dólares correspondientes a la tercera serie de los de nominados Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre ( Bopreal ) , de los que ya se cerraron dos vencimientos anteriores.

Se trata de una creación de fines de 2023 del actual gobierno, para resolver la deuda que se había acumulado con importadores de todo tipo, color e ideología durante la gestión de Alberto Fernández. Los tenedores del pasivo, y posteriormente del bono, eran empresas que tenían pagos pendientes con proveedores del exterior, que recibieron estos bonos en dólares como mecanismo de cancelación diferida.

Esta Serie 3 del Bopreal lleva el nombre de fantasía BPY26, y fue emitida con vencimiento final el 31 de mayo de 2026 y un esquema de amortización en tres cuotas trimestrales que comenzó en noviembre de 2025. Todos los vencimientos fueron cumplidos en tiempo y forma.

Según estimaciones publicadas en los últimos días, el desembolso será de aproximadamente US$ 1.028 millones. Este pago completa prácticamente el cronograma de cancelaciones de la Serie 3 y constituye uno de los mayores vencimientos financieros del primer semestre.

La cancelación se realizará con reservas internacionales del BCRA, tal como ocurrió con los vencimientos anteriores del mismo instrumento, pero en este caso con mayor especificidad se utilizarán los dólares llegados al Central desde Washington por parte de Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivó unos U$S 1.003 millones correspondientes al desembolso por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado.

Reservas BCRA

Las reservas quedarán así nuevamente a la baja, luego de haberse registrado el récord de US$48.191 millones, acumulados al viernes de la semana pasada, último día hábil de mayo 2026.

Para las reservas, será el segundo sacudón de este tipo registrado este año, luego del pago de la Serie 2 del Bopreal de marzo del 2026 por unos US$1.004 millones correspondientes a la segunda cuota de amortización utilizando reservas propias.

La apuesta oficial es que durante junio este dinero se recupere con la liquidación sojera, y con el ritmo de compras que viene realizando el BCRA; más el ingreso de divisas por exportaciones, alguna que otra colocación de Obligaciones Negociables (deuda emitida por empresas privadas) y operaciones financieras y colocaciones de deuda del sector privado.

Se espera, además, para la segunda quincena de junio haya algún desembolso desde organismos financieros internacionales.

¿Dejarlas o sacarlas?

El efecto inmediato será una caída de las reservas brutas por aproximadamente US$1.000 millones. Sin embargo, el impacto final dependerá de cuántos tenedores cobren en cuentas locales y cuántos transfieran efectivamente los dólares al exterior. En el pago de marzo, menos del 10% de los fondos salió del sistema financiero local, por lo que gran parte del monto continuó contabilizándose dentro de las reservas brutas a través de los encajes bancarios.

Los analistas distinguen, además, entre reservas brutas que sufrirán una reducción inicial cercana al monto del pago y reservas netas, con un efecto más discutido porque muchos cálculos ya descuentan los pasivos vinculados a los propios Bopreal.

Antes del vencimiento de marzo, las reservas brutas rondaban los US$46.500 millones. Si no hubiera ingresos compensatorios relevantes, un pago de US$ 1.028 millones implicaría una baja contable cercana a los US$45.500 millones. Sin embargo, la cifra final dependerá de la evolución de los encajes, de las compras de divisas del BCRA y de otros movimientos financieros de esos días.

El vencimiento es observado de cerca por el mercado, porque refleja una de las principales tensiones del programa económico: el BCRA viene comprando dólares y recomponiendo reservas, pero una parte importante de esas divisas debe utilizarse luego para afrontar pagos de deuda, entre ellos los Bopreal.

El propio debate con el Fondo Monetario Internacional gira en torno a cuánto de la acumulación de reservas es realmente permanente, una vez descontados estos compromisos.

El juego de los 1000 millones

La gran apuesta del Gobierno es que el pago de los US$1.028 millones, quede dentro del sistema, y mostrar así ante el público local y visitante que los dólares se quedan por confianza en la gestión económica del tándem Milei- Caputo. Y, obviamente, Santiago Bausilli, el titular del Banco Central.

Una parte importante de los tenedores de este instrumento financiero corresponde a empresas vinculadas al comercio exterior, ya que es un bono que se emitió para la deuda que había en el gobierno anterior por importaciones impagas por automotrices, industrias químicas, el sector agroindustrial.

En marzo pasado, durante la liquidación anterior, esas compañías optaron por mantener los fondos dentro del sistema financiero argentino, con lo que las grandes empresas importadoras que se quedaron con ese bono no se lo llevaron afuera, no lo transfirieron al exterior, lo dejaron en el sistema financiero. La decisión responde a un factor de confianza. O, dicho de otra manera, la visión que nadie tocará ese dinero.