La señal que mira el mercado: crecieron los depósitos en dólares tras el pago del Bopreal

El pago del Bopreal realizado esta semana dejó un dato considerado positivo para el sistema financiero argentino: los dólares que se abonaron permanecieron mayoritariamente dentro de los bancos. Así lo explicó el columnista económico Carlos Burgueño en MDZ Radio , al destacar que el comportamiento de los depósitos muestra un nivel de confianza mayor al de otras etapas de la economía.

“La línea verde es la cantidad de depósitos en dólares en el sistema financiero. A comienzos de la semana estaba en 38 mil millones de dólares, un poquito más. Y ahora lo tenés en 39 mil 150 millones de dólares”, señaló.

Según detalló, este incremento se produjo luego del pago del bono en dólares emitido para cancelar deuda comercial vinculada a importaciones. “¿Qué quiere decir? Que casi la totalidad de los dólares que se pagaron con el Bopreal, que se pagaron con reservas, quedaron en el sistema financiero, quedaron en los bancos”, explicó.

Burgueño remarcó que este comportamiento contrasta con lo que ocurría históricamente en situaciones similares. “En otras circunstancias, vos pagabas un bono en dólares y al otro día tenías una salida del sistema financiero. O sea, vos pagabas mil y había 800 que se fueron”, afirmó.

El analista indicó que una parte importante de los tenedores de este instrumento financiero corresponde a empresas vinculadas al comercio exterior . “Fijate quiénes son los tenedores de los Bopreal: fundamentalmente empresas. Es un bono que se emitió para la deuda que había en el gobierno pasado por importaciones. Automotrices, químicas, el campo”, detalló.

En ese sentido, destacó que esas compañías optaron por mantener los fondos dentro del sistema financiero argentino. “Eso quiere decir que las grandes empresas importadoras que se quedaron con ese bono no se lo llevaron afuera, no lo transfirieron al exterior, lo dejaron en el sistema financiero”, sostuvo.

Para Burgueño, la decisión responde principalmente a un factor de confianza. “Por una sola razón: confían. O sea, no va a pasar nada con esa plata. Yo la dejo acá porque no va a pasar nada con esa plata”, afirmó.

Rendimientos y crecimiento de los depósitos

El economista también explicó que, además de la confianza, existen incentivos financieros para mantener los dólares dentro del sistema bancario local. “Alguno dirá también que rinde más en dólares que llevarlo afuera. Es verdad”, señaló.

En esa línea, mencionó que ciertos instrumentos financieros ofrecen rendimientos superiores a los que se obtienen en mercados internacionales. “Bonar 2027 mediante, que paga un 6% anual. Cuatro veces más que lo que te paga una tasa LIBOR en Inglaterra”, precisó.

Finalmente, Burgueño subrayó que la evolución de los depósitos también refleja otro fenómeno: el crecimiento gradual de los dólares dentro del sistema financiero. “En esta etapa del sistema financiero argentino vos podés tener dólares en un banco y no pasa nada. Incluso te ganás unos pesos. Es un signo de confianza”, afirmó.

Y concluyó: “No hay desconfianza en dejar dólares en el sistema financiero y esos dólares van creciendo. También demuestra que los dólares que la gente va comprando los mantiene en el sistema financiero. No es poco”.