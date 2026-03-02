Tras cancelar Bopreal, el Banco Central sostiene reservas arriba de USD 46.000 millones

Con 39 ruedas compradoras consecutivas, el BCRA acumula más de USD 2.700 millones en 2026 y sostiene el nivel de reservas tras el pago de deuda.

El Banco Central canceló un vencimiento por USD 1.004 millones correspondiente a capital e intereses de la serie 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) y, en simultáneo, continuó con su estrategia de compra de divisas.

Pese al desembolso, las reservas internacionales se mantuvieron por encima de los USD 46.000 millones, apuntaladas por factores contables y financieros.

Los Bopreal fueron emitidos por la propia autoridad monetaria para que empresas con deudas comerciales en el exterior pudieran cancelar compromisos con proveedores internacionales mediante un título en dólares bajo legislación argentina. El pago se cubrió con parte de las divisas adquiridas durante el año, en el marco del proceso de normalización del frente externo.

El Banco Central acumula reservas En paralelo, el organismo que conduce Santiago Bausili sumó su rueda número 39 consecutiva con saldo comprador. En la última jornada incorporó USD 70 millones y elevó la acumulación anual a más de USD 2.700 millones, cerca del 28% de la meta prevista para 2026. Desde el inicio de la “fase 4” del programa económico, las compras netas superan los USD 2.780 millones.

El nivel de reservas brutas cerró la primera rueda de marzo en USD 46.517 millones, lo que implicó un salto de USD 957 millones respecto al cierre de febrero. La mejora respondió principalmente a la recomposición de encajes bancarios en moneda extranjera y al incremento del precio del oro, activo del que el Central posee cerca de 1,98 millones de onzas troy (unas 61,5 toneladas).