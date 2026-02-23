Pax cambiaria: el dólar cayó casi un 6% en lo que va del año y opera en los niveles más bajos en cuatro meses
El dólar oficial mayorista extiende la tendencia bajista y opera en valores que no se observan desde mediados de octubre.
El dólar oficial mayorista extiende la pax cambiaria en la rueda de este lunes y baja hasta los $1.368. Así, el tipo de cambio retrocede cerca 5,7% en lo que va del año y se ubica en los niveles más bajos en cuatro meses.
De esta manera, el dólar registró su menor valor nominal desde mitad de octubre ($1.360 el 14/10) y se ubicó 17% por debajo de la banda superior que se ubicó en $1.600,66 este lunes. Cabe recordar que la semana pasada la divisa acumuló una caída de 1,7%.
Esta dinámica a la baja se dio en paralelo con un Banco Central comprador en el MULC, que adquirió US$2.412 millones en lo que va del año y este ritmo le permitió alcanzar casi el 25% de su objetivo planteado inicialmente, que el oficialismo dispuso en US$10.000 millones como base.
Dólar a la baja e inflación al alza aceleran la apreciación del peso
La caída en el tipo de cambio, sumado a una inflación al alza, acelera la apreciación del peso. Incluso, este tipo de cambio real multilateral permitió tener un holgado superávit comercial en enero.
"El tipo de cambio nominal volvió a retroceder en la semana (-0,8%), perforando otra vez los $ 1.400), y ubicándose cómodamente 13% por debajo de la banda superior. Caída nominal del dólar y aceleración de la inflación mediante siguen apreciando el peso en términos reales. El tipo de cambio real multilateral cayó 5% en lo que va de febrero, y 12% desde el pico de septiembre 2025, coincidente con el bechmark que había marcado el FMI en el acuerdo de 2022", señaló la consultora LCG.
Y agregó: "Aún así, el superávit comercial de enero superó los US$2.000 millones, impulsado por la recuperación de exportaciones de primarios y MOI, pero también por una profunda contracción de las importaciones. Aun cuando la dinámica del comex desafía la lectura tradicional de atraso cambiario en el corto plazo, seguimos pensando que la sostenibilidad dependerá de la elasticidad importadora ante una eventual recuperación de la actividad".