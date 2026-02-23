Pax cambiaria: el dólar cayó casi un 6% en lo que va del año y opera en los niveles más bajos en cuatro meses

El dólar oficial mayorista extiende la tendencia bajista y opera en valores que no se observan desde mediados de octubre.

El dólar oficial mayorista extiende la pax cambiaria en la rueda de este lunes y baja hasta los $1.368. Así, el tipo de cambio retrocede cerca 5,7% en lo que va del año y se ubica en los niveles más bajos en cuatro meses.

De esta manera, el dólar registró su menor valor nominal desde mitad de octubre ($1.360 el 14/10) y se ubicó 17% por debajo de la banda superior que se ubicó en $1.600,66 este lunes. Cabe recordar que la semana pasada la divisa acumuló una caída de 1,7%.

Esta dinámica a la baja se dio en paralelo con un Banco Central comprador en el MULC, que adquirió US$2.412 millones en lo que va del año y este ritmo le permitió alcanzar casi el 25% de su objetivo planteado inicialmente, que el oficialismo dispuso en US$10.000 millones como base.

Dólar a la baja e inflación al alza aceleran la apreciación del peso La caída en el tipo de cambio, sumado a una inflación al alza, acelera la apreciación del peso. Incluso, este tipo de cambio real multilateral permitió tener un holgado superávit comercial en enero.

"El tipo de cambio nominal volvió a retroceder en la semana (-0,8%), perforando otra vez los $ 1.400), y ubicándose cómodamente 13% por debajo de la banda superior. Caída nominal del dólar y aceleración de la inflación mediante siguen apreciando el peso en términos reales. El tipo de cambio real multilateral cayó 5% en lo que va de febrero, y 12% desde el pico de septiembre 2025, coincidente con el bechmark que había marcado el FMI en el acuerdo de 2022", señaló la consultora LCG.