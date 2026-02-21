Pagos cripto con código QR: el dólar digital se abre paso en el turismo

El funcionamiento es simple y familiar. El comercio exhibe un código QR , el viajero lo escanea desde su billetera , elige el activo digital —principalmente stablecoins atadas al dólar — y confirma la operación. El pago se acredita en segundos y el comercio recibe el monto en moneda local, sin necesidad de infraestructura adicional más allá del QR .

Lejos de ser una rareza tecnológica, esta modalidad empieza a ganar presencia en destinos turísticos donde la rapidez, la transparencia y la simplicidad en los pagos son esenciales para la experiencia del visitante. Para los viajeros internacionales, además, representa una forma de pagar sin pasar por múltiples conversiones de moneda, comisiones bancarias o límites de tarjetas.

Uno de los principales impulsores de esta tendencia es el uso de stablecoins , activos digitales vinculados al dólar que reducen la volatilidad y permiten precios previsibles. Para los comercios turísticos, esto se traduce en cobros más rápidos, menores costos operativos y una alternativa eficiente para clientes que ya operan con billeteras digitales .

Durante mucho tiempo, en la Argentina las criptomonedas estuvieron más asociadas al ahorro que al consumo diario: era fácil tenerlas, pero difícil usarlas para pagar. En el turismo, esa barrera empieza a romperse. Los pagos con QR permiten que los viajeros usen sus cripto de forma directa, sin fricciones y con una experiencia similar a cualquier medio de pago tradicional.

Código QR, estándar del pago turístico

La adopción de pagos con QR cripto se apoya en una tendencia ya consolidada: la masificación de las billeteras digitales y los códigos QR como formato de pago presencial. Según el Global Payments Report de Worldpay, los pagos digitales alternativos —incluyendo billeteras y QR— concentran una porción creciente de las transacciones presenciales y online a nivel global, con especial crecimiento en viajes, gastronomía y consumo transfronterizo, donde los usuarios priorizan rapidez, menor fricción y menos intermediarios.

En ese contexto, el QR se consolida como el puente natural entre una infraestructura de pago ya incorporada por usuarios y comercios y nuevas alternativas como las criptomonedas, facilitando su uso en entornos presenciales como hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

codigo qr La adopción de pagos con QR cripto se apoya en una tendencia ya consolidada. Archivo.

Para el sector turístico, los pagos con QR cripto representan una ventaja concreta en operaciones con visitantes internacionales. Al permitir pagar directamente con dólar digital desde la billetera, se reducen los pasos intermedios, las conversiones de moneda y la necesidad de manejar efectivo, mejorando la experiencia del cliente y simplificando la gestión del cobro.

Con los pagos con QR buscamos que usar criptomonedas para pagar sea tan simple como cualquier otro medio. El viajero escanea el código, paga con USDC desde su billetera y no necesita convertir previamente a pesos ni pasar por intermediarios bancarios. El comercio cobra en moneda local y el usuario paga con dólar digital, en una experiencia ágil, transparente y segura.

A medida que el turismo adopta soluciones digitales para mejorar la experiencia del viajero, los pagos con QR cripto dejan de ser una novedad para convertirse en una herramienta concreta que conecta el mundo cripto con el consumo presencial. En destinos donde la innovación financiera avanza al ritmo de la necesidad, esta modalidad empieza a perfilarse como parte del nuevo estándar de pago turístico.

* Sebastián Siseles, director general ejecutivo de Vesseo.