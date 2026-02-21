Sábado sin mercado: a cuánto cotiza el dólar oficial, blue y los financieros en Argentina

Sin operaciones por ser sábado, las cotizaciones del dólar se calculan con los números del último cierre y conviene revisar qué restricciones rigen.

Este sábado 21 de febrero de 2026 no hay actividad cambiaria ni bursátil en Argentina, por lo que las pantallas toman como base los valores del cierre del último día hábil. En la práctica, eso significa que el precio del dólar oficial, el blue y los tipos financieros se mantienen en el nivel con el que terminó la rueda previa.

Dólar oficial y blue: los valores que se usan como referencia En el Banco Nación, la cotización del dólar oficial quedó en 1.345 pesos para la compra y 1.395 para la venta, cifras que se replican durante el fin de semana como guía para operaciones y consultas. En paralelo, el dólar blue —que se mueve fuera del circuito formal— se ubicó en 1.410 pesos para la compra y 1.430 para la venta en el último registro disponible.

Además del oficial y el informal, el mercado sigue de cerca los llamados dólares financieros, que se obtienen mediante operaciones con bonos y acciones. En el cierre previo al sábado, el dólar MEP terminó en 1.406,81 pesos, mientras que el contado con liquidación (CCL) finalizó en 1.435,13. Son cotizaciones que suelen variar con el pulso bursátil y que, durante los días sin rueda, también se miran como referencia.

dolares Shutterstock Comprar por home banking y la regla de los 90 días Tras los cambios recientes en el esquema cambiario, muchos bancos habilitan la compra de dólares desde sus plataformas digitales, aunque con horarios y condiciones que dependen de cada entidad. El recorrido típico arranca al ingresar al home banking, verificar saldo disponible y buscar el apartado de operaciones o inversiones donde figure la opción de compra/venta de moneda extranjera. Luego se indica el monto en pesos, se revisa cuántos dólares se reciben según la cotización vigente y, por último, se confirman los términos antes de finalizar la transacción.

Un punto clave: el Banco Central dispuso una restricción cruzada que impacta en quienes combinan el mercado oficial con los financieros. La normativa establece que una persona que accede al dólar oficial no puede operar dólar MEP ni CCL durante 90 días corridos. El objetivo es bloquear maniobras de arbitraje entre cotizaciones y, por eso, conviene definir de antemano qué vía se usará para evitar quedar limitado sin querer.