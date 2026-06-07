El cálculo electoral que apura definiciones políticas: impacto en dólar y bonos

Escenarios económicos : a falta de casi un año y medio para las elecciones presidenciales en Argentina, el calendario parece haberse adelantado. Hoy se debaten temas que normalmente se abordarían mucho más cerca de la fecha electoral, reflejando la particular dinámica del país y la atención de los inversores a estas señales.

El clima político actual acelera la discusión de temas que, por lo general, ocuparían la agenda dentro de un año. Esta anticipación refleja el ritmo propio de Argentina y es un factor que los inversores observan atentamente.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son de interés para los gobernadores, quienes conservan la potestad de definir la fecha de las elecciones provinciales. Esta autonomía les permite alinear estrategias electorales, ya sea buscando competir junto a candidatos nacionales como Javier Milei o tomar decisiones autónomas según el distrito, sin resignar esa capacidad de decisión.

Más allá de las tensiones internas menores dentro del gobierno, como la observada entre Santiago Caputo y Karina Milei, que remiten a disputas menores en comparación con crisis de cúpulas anteriores, las acciones de la senadora Patricia Bullrich adquieren una relevancia particular.

Analistas perciben una ofensiva anticipada por parte de Patricia Bullrich, quien podría estar actuando estratégicamente ante información privilegiada. Su candidatura presidencial se proyecta como una oportunidad clave, impulsada también por consideraciones de edad para futuras contiendas electorales.

La senadora Bullrich considera que esta es su oportunidad para la presidencia. Si bien la edad podría complicar futuras candidaturas, una eventual derrota le permitiría continuar en el Senado, asegurando su permanencia en la esfera política.

Las encuestas de imagen favorable, similares a las del actual Presidente, parecen haber alentado a Bullrich a adelantar su posicionamiento. Su objetivo es captar el electorado del PRO identificado con el espacio libertario y preocupado por la gestión institucional de Javier Milei, anticipando un discurso crítico.

Perspectivas económicas internacionales y Estados Unidos

A nivel internacional, el panorama no es completamente favorable para Argentina, a pesar de las proyecciones de entrada de divisas. Los acontecimientos geopolíticos, especialmente los impulsados por Estados Unidos, generan incertidumbre. La falta de acuerdo entre Washington y Teherán, y las tensiones en Medio Oriente, impactan en el escenario global.

Donald Trump busca una salida a la compleja situación en Medio Oriente, lo que genera fricciones con Israel. Simultáneamente, enfrenta desafíos internos en Estados Unidos, donde las elecciones de medio término adquieren un carácter plebiscitario sobre su liderazgo, obligándolo a priorizar la preservación de su posición política.

Los inversores internacionales monitorean de cerca la variable electoral estadounidense. La pregunta clave es si Estados Unidos mantendrá su rol de prestamista de última instancia para el gobierno argentino en 2027, un factor crucial que incidió en el éxito electoral de La Libertad Avanza en 2025.

En resumen, el mercado considera que el gobierno de Javier Milei se encuentra hoy más fortalecido en lo económico que en lo político. Esto exige al Presidente una tarea de reordenamiento interno y la atención de temas prioritarios para Estados Unidos, como la privatización de ARSAT.

Prioridades económicas: deuda, dólar e inflación

El programa económico para 2026 se enfoca en evitar sobresaltos con la deuda y el dólar, además de buscar la reducción de la inflación mediante la reactivación y el mantenimiento de la disciplina fiscal. Si bien las metas de estabilidad financiera y cambiaria son alcanzables, la aspiración de bajar la inflación con reactivación y sostener el equilibrio fiscal presentan desafíos significativos.

Con el 60% del mandato transcurrido, el gobierno busca resultados económicos contundentes. Paradójicamente, la macroeconomía de 2026 proyecta un escenario de abundancia de dólares (por exportaciones y endeudamiento) y escasez de pesos (por baja circulación real de dinero y crédito). Esto beneficia a los exportadores pero perjudica a los sectores orientados al mercado interno.

El Banco Central ha superado los 10.000 millones de dólares en compras de reservas, impulsado por el sector externo. Sin embargo, la demanda privada de dólares para atesoramiento y turismo sigue siendo una preocupación, especialmente de cara a 2027 y el proceso de dolarización de carteras en un contexto electoral competitivo. Los vencimientos de deuda externa del próximo año también generan inquietud.

El Bonar 2027 y las interrogantes del mercado financiero

La reciente colocación del Bonar 2027 (AO27) por 2.000 millones de dólares por parte del Tesoro ha generado tres interrogantes clave en el mercado financiero. La ausencia de oferta primaria para este instrumento plantea dudas sobre su cotización futura en el mercado secundario.

Por un lado, el mercado se pregunta a qué valor cotizará el AO27 en el mercado secundario ahora que no habrá oferta en el primario. Cabe recordar que quincenalmente Economía venía ofreciendo el Bonar a una tasa mínima superior al 5% nominal anual contra dólar MEP, pero ese piso para la tasa no estará más. Entonces, bien vale no soslayar que, por el cepo remanente (que hace que haya empresas dispuestas a pagar más de 1 dólar por cobrar 1 dólar con un bono) tanto el Bopreal 2 (BPJ25) como el Bopreal 3 (BPY26) empezaron a rendir negativo contra dólar MEP unos 8 meses antes de vencer.

La ausencia de un piso claro para los rendimientos de bonos en dólares, mientras persistan los controles cambiarios, es notable. El BPY26, por ejemplo, operó a una paridad contra dólar MEP de alrededor del 110%. Esto implica que las empresas estaban dispuestas a pagar un 10% adicional para dolarizarse. Si las empresas priorizan la compra de Bopreales para cobrar dólares en lugar de pagar impuestos, los vencimientos de deuda externa del sector público para 2027 podrían aumentar hasta 2.500 millones de dólares, según la consultora 1816.

Otro interrogante es la oferta futura del Ministerio de Economía, más allá del Bonar 2028 (AO28), del cual restan poco más de 660 millones de dólares por emitir. Podría ofrecerse solo el AO28, manteniendo el límite de emisión total de 2.000 millones de dólares, similar al del AO27.

El mercado evalúa si la demanda privada se dirigirá al AO28 o a bonos de mayor plazo, ante la ausencia del AO27 como opción de corto plazo. Según 1816, esto dependerá de la credibilidad del ministro Luis Caputo sobre la inexistencia de riesgo político para 2027 y la perspectiva de un flujo constante de dólares que asegure el pago de los bonos, independientemente de quién gobierne.