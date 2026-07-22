Avance tecnológico: una nueva plataforma detectará deepfakes en operaciones bancarias

Crearán una plataforma global de identidad con estándares bancarios, orientada a combatir las estafas virtuales , detectar deepfakes y facilitar el cumplimiento regulatorio de bancos, fintechs y otros negocios digitales . La operación, a cargo de las empresas Veridas y Fourthline, se proyecta para la segunda mitad de 2026 y permanece sujeta a las aprobaciones correspondientes.

La compañía combinada tendrá presencia en más de 50 países y prevé realizar 115 millones de verificaciones de identidad durante este año. Ambas empresas ya trabajan como proveedoras de entidades financieras como Santander, BBVA, Revolut y N26, además de plataformas de intercambio de criptoactivos como Bitpanda.

La integración se produce ante el crecimiento de las estafas que utilizan rostros, voces e identidades generadas mediante inteligencia artificial . La nueva plataforma buscará determinar en milisegundos si una persona que intenta abrir una cuenta, registrarse en un servicio o autorizar una transferencia es real.

Veridas aportará a la nueva compañía su tecnología de identidad, biometría propia y herramientas antifraude . Fourthline sumará su experiencia en procesos de conocimiento del cliente, conocidos como KYC, y prevención del lavado de dinero, identificados por la sigla AML.

La propuesta integrada utilizará inteligencia artificial soberana y tecnología biométrica patentada para identificar intentos de suplantación. El sistema podrá analizar si detrás de la pantalla existe una persona real o si se utiliza una recreación digital, una imagen estática u otro mecanismo destinado a vulnerar los controles.

La detección de estas maniobras se volvió uno de los principales desafíos para las entidades reguladas. La digitalización de la apertura de cuentas y de las operaciones financieras amplió las posibilidades de acceso para los usuarios, pero también generó nuevas modalidades de fraude.

La fusión busca ofrecer una respuesta tecnológica que proteja la identidad de los clientes durante toda su relación con una entidad, desde el registro inicial hasta la autorización de operaciones posteriores.

Verificaciones con menos pasos para los usuarios

Otro de los objetivos de la operación será reducir las dificultades que suelen provocar los controles de seguridad durante el alta de nuevos clientes. Según la información difundida por las compañías, el aumento de las verificaciones puede hacer que los procesos sean más lentos y generar el abandono de los usuarios.

La plataforma combinada buscará realizar los controles de identidad y cumplimiento de forma menos perceptible. El propósito es que bancos y empresas puedan aplicar procesos KYC y AML sin sumar pasos innecesarios durante el registro o onboarding.

La tecnología también permitirá adaptar las soluciones a las normas de cada mercado. La nueva empresa contará con una plataforma modular bajo un modelo “API-first”, que facilitará su incorporación a los sistemas utilizados por compañías que operan en la Argentina.

Este esquema permitirá configurar los procesos de verificación de acuerdo con las exigencias regulatorias correspondientes y preparar la información necesaria para auditorías.

La operación y el respaldo de los accionistas

La transacción será financiada parcialmente por Finch Capital y Rabo Investments, el brazo inversor de Rabobank. Después del cierre de la operación, los accionistas de Veridas, entre los que se encuentra el Grupo BBVA, mantendrán una participación activa en la compañía resultante.

Eduardo Azanza, CEO y cofundador de Veridas, señaló que la empresa nació con el objetivo de aportar una capa de confianza a internet para que personas y organizaciones puedan operar con identidades reales.

Eduardo Azanza, CEO Veridas.

“En un mundo con fraudes impulsados por la IA, y donde la complejidad regulatoria y las oportunidades de mercado avanzan a gran velocidad, nuestra misión es más necesaria que nunca”, afirmó.

Azanza explicó que la integración combinará la experiencia de Veridas en identidad, biometría y prevención del fraude con las capacidades de Fourthline para organizar procesos de cumplimiento destinados a neobancos, fintechs e instituciones financieras reguladas.

La expansión hacia América Latina

Paul Stoddart, CEO de Fourthline, indicó que la compañía se creó para lograr que la verificación de identidad y el cumplimiento normativo fueran rápidos, fiables y escalables, sin comprometer la seguridad.

"Fourthline se creó para resolver uno de los desafíos más persistentes del sector financiero: lograr que la verificación de identidad y el cumplimiento normativo sean rápidos, fiables y escalables, sin comprometer la seguridad. Lo hemos hecho para algunas de las instituciones reguladas más grandes y exigentes de Europa", sostuvo.

Y agregó: "La oportunidad de extender esa misión dentro de Europa y adentrarnos aún más en América Latina, uno de los mercados financieros más dinámicos y de más rápida digitalización del mundo, es algo para lo que nos hemos estado preparando. Veridas ha hecho un trabajo excepcional al construir una infraestructura que responde con precisión a la complejidad y diversidad de sus clientes. Juntos, estamos elevando el estándar de lo que debe ser la verificación de identidad regulada y escalable a nivel global".