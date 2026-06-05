Wall Street: los activos argentinos operan en rojo en la última rueda de la semana

Tanto bonos como acciones argentinas en Wall Street caen este viernes. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia a la baja.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Los activos argentinos operan en rojo en Wall Street en la última rueda de la semana. Por su parte, el riesgo país logra mantenerse por debajo de los 500 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia a la baja.

La deuda soberana cae hasta 0,5% en Nueva York, como el caso del Bonar 2035 . Los bonos bajo legislación local operan en la misma sintonía.

El riesgo país se ubica en 493 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,2%. Las acciones del panel líder registran caídas generalizadas, traccionadas por Sociedad Comercial del Plata (-2,8%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en rojo, con la mayor caída en el ADR de Ternium (-2,8%).