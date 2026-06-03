Wall Street: los activos argentinos caen pero el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

Tanto los bonos como los ADRs argentinos operan en rojo en Wall Street. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia a la baja.

Los activos argentinos operan en rojo en Wall Street en la rueda de este miércoles. Mientras, el riesgo país logra mantenerse por debajo de los 500 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia bajista.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York, traccionadas por el Bonar 2035 (-0,6%). Los bonos bajo legislación local operan mixtos.

El riesgo país se ubica en 490 puntos.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 1%. Las acciones del panel líder se mueven con bajas generalizadas, traccionadas por Supervielle (-2,6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en rojo. La principal caída la registra el ADR de Globant (-7%).