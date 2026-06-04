Wall Street: los bonos argentinos operan en verde y el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,9%, empujada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan mixtos.

El riesgo país se ubica en 490 puntos básicos.

Acciones En la plaza, el Merval sube 0,5%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías de subas, impulsadas por Globant (+2,6%).