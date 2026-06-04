Wall Street: los bonos argentinos operan en verde y el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos
- Tanto bonos como las acciones argentinas en Wall Street suben en la jornada bursátil de este jueves.
Los activos argentinos en Wall Street se mueven
La deuda soberana en dólares sube hasta 0,9%, empujada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan mixtos.
El riesgo país se ubica en 490 puntos básicos.
Acciones
En la plaza, el Merval sube 0,5%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías de subas, impulsadas por Globant (+2,6%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.