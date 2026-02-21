ARCA: todo lo que hay que saber sobre transferencias propias en 2026

Algunas transferencias entre cuentas propias, ya sea en bancos o billeteras virtuales, pueden generar alertas de control en ARCA.

Las transferencias entre cuentas propias son una práctica habitual, ya sea entre distintos bancos o entre billeteras virtuales. Sin embargo, en 2026 estas operaciones están alcanzadas por controles específicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estableció límites mensuales a partir de los cuales pueden activarse alertas y pedidos de justificación.

Si bien mover dinero entre cuentas del mismo titular no está prohibido ni genera automáticamente una infracción, el organismo fiscal mantiene mecanismos de supervisión sobre el volumen de fondos que circula dentro del sistema financiero. Cuando se superan determinados parámetros, las entidades bancarias o fintech pueden requerir documentación que respalde el origen del dinero.

ARCA establece nuevos montos de control para transferencias y movimientos bancarios: conoce los límites actualizados y qué operaciones deberán ser reportadas. Cuáles son los controles de ARCA en 2026 De acuerdo con los parámetros vigentes, el tope mensual para transferencias entre cuentas propias de personas humanas se fijó en $50.000.000. En el caso de las personas jurídicas, el límite es de $30.000.000. Superado ese umbral, las operaciones pueden quedar bajo análisis y derivar en un pedido formal de información.

Es importante aclarar que el control no se aplica sobre una operación aislada, sino sobre el monto acumulado mensual. Es decir, ARCA considera la suma total de movimientos realizados durante el mes calendario. Si el titular no responde en tiempo y forma ante un requerimiento, la entidad interviniente puede avanzar con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).