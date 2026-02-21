Depósitos en dólares: qué pasa si superás el límite que fijó ARCA

Los depósitos en dólares en efectivo tienen un umbral a partir del cual los bancos pueden exigir documentación que respalde el origen del dinero. Si se supera ese monto, la operación puede activar controles internos y pedidos de información adicional por parte de la entidad financiera.

ARCA estableció que los bancos no deben exigir documentación adicional cuando el depósito no supere el equivalente a 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con el SMVM vigente en $346.000, el umbral se ubica en torno a $13.840.000. Convertido a dólares al tipo de cambio oficial, representa aproximadamente entre US$9.000 y US$10.000, según la cotización del día.

ARCA puede activar controles internos y pedidos de información si se excede el tope de depósitos en dólares sin justificar. Foto: Walter Moreno/MDZ

La agencia de recaudación ARCA difundió el informe de blanqueo. Foto: Walter Moreno/MDZ

Por debajo de ese monto, el banco puede aceptar el depósito con la identificación habitual del cliente.

Si el depósito excede el equivalente a 40 SMVM, la entidad puede:

Solicitar documentación que justifique el origen de los fondos.

Clasificar la operación como inusual.

Activar controles de prevención de lavado.

Reportar el movimiento si corresponde.

Esto no significa que el depósito esté prohibido, sino que deja de ser automático y pasa a estar sujeto a verificación.

Qué documentación pueden pedir los bancos

En caso de superar el límite, el cliente podría tener que presentar:

Recibos de sueldo o constancias de ingresos.

Declaraciones juradas impositivas.

Escrituras de venta de bienes.

Contratos o comprobantes de operaciones.

La exigencia dependerá del perfil del cliente, su historial bancario y la frecuencia de sus movimientos.

¿Es por operación o por acumulado?

Uno de los puntos clave es que los sistemas de control no siempre miran solo una transacción aislada. También pueden considerar:

El monto individual del depósito.

La suma acumulada en un período.

La regularidad de los movimientos.

La relación con los ingresos declarados.

Es decir, varios depósitos menores que en conjunto superen el umbral podrían generar revisión.

Más controles en el sistema financiero

La medida se enmarca en un esquema de mayor monitoreo financiero impulsado por ARCA junto con el Banco Central y la UIF. El objetivo es facilitar el ingreso de dólares al sistema formal, pero manteniendo trazabilidad sobre operaciones relevantes.

Superar el límite no implica una sanción automática. Sin embargo, para evitar demoras o bloqueos preventivos, la recomendación es contar con respaldo documental si se planea depositar montos elevados.