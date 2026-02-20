Las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto en 4 años y medio tras comprar US$167 millones

El BCRA cerró la semana con US$46.261 millones en reservas, el máximo desde agosto de 2021, y acumula compras por US$2.412 millones en lo que va de 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró este viernes 20 de febrero con un hito significativo: sus reservas internacionales tocaron los US$46.261 millones, el valor más alto desde agosto de 2021. El organismo conducido por Santiago Bausili adquirió US$167 millones en el mercado cambiario durante la jornada, lo que elevó el stock de divisas en US$1.348 millones respecto al día anterior.

La semana fue acotada por los feriados de Carnaval, que dejaron sin actividad al mercado durante dos días. Aun así, el BCRA aprovechó las tres ruedas disponibles para sumar US$323 millones en total, consolidando una racha que ya se extiende a 33 jornadas consecutivas de compras netas desde el inicio del año.

Las principales variables del Banco Central del viernes 20 de febrero BCRA Un arranque de año sin pausas Desde el 5 de enero, el Banco Central no registró una sola jornada con saldo vendedor. En ese período acumuló US$2.412 millones, lo que representa el 24% de la meta anual de acumulación de reservas, fijada en un piso de US$10.000 millones con posibilidad de extenderse hasta US$17.000 millones si la base monetaria lo permite.