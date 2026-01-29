El Banco Central compró más de US$1.100 millones en enero y las reservas alcanzaron su nivel más alto en 4 años y medio

En la 19° rueda consecutiva de compras en el mercado mayorista, el Banco Central adquirió US$52 millones este jueves.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió US$52 millones este jueves y elevó las reservas hasta los US$46.240 millones, su nivel más alto en cuatro años y medio. La entidad acumula 19 ruedas consecutivas de compras en el mercado mayorista, totalizando US$1.134 millones desde el inicio de la "fase 4" del programa monetario.

Al momento del cierre, el BCRA comunicó que sus reservas brutas (sin tener en cuenta los pasivos) culminaron en US$46.240 millones.

¿Cómo evolucionaron las reservas internacionales? En comparación con el miércoles, las reservas aumentaron en US$81 millones. El precio del oro también influenció en la suba de las reservas: el Gobierno posee alrededor de 1,98 millones de onzas troy y su precio superó los US$5.000, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Esto ayudó a que crecieran a las reservas a su nivel más alto en cuatro años y medio: no superaban los US$46.200 millones desde agosto de 2021. Cabe destacar que, bajo el nuevo esquema, el Banco Central indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.

¿Cuál es la proyección de compras para todo el año? El presidente del Banco Central enfatizó que la entidad monetaria podría conseguir entre US$10.000 millones y US$17.000 millones en el año, dependiendo del aumento de la base monetaria respecto del PBI (Producto Bruto Interno). Hasta el momento, compró más del 10% del piso propuesto.