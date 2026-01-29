Importante banco de inversión pronostica una disparada del oro: a cuánto cotizará en marzo

Desde principios de año el oro subió 24% y acumula 93% en los últimos doce meses . El rally alcista del metal dorado ya quebró varias estimaciones de precio , y parece no detenerse en la estrategia de los inversores de refugiarse en el oro par resguardar el valor de sus activos, mientras el dólar se debilita y la incertidumbre global crece.

Este jueves el oro cotiza a 5.383 dólares la onza de 24 kilates, una suba de 0,8% en el día, luego de que el miércoles el precio se disparara más de 4%. Pero la suba parece no tener freno. Ahora se conoció un nuevo informe de UBS, uno de los más respetados bancos de inversión del mundo con sede en Zurich, Suiza, proyectando que el precio del oro sumará un 24% adicional este año, desde su estimación anterior.

"UBS elevó su precio objetivo para el oro a 6.200 dólares por onza para marzo, junio y septiembre de 2026, desde los 5.000 dólares anteriores", destaca un informe de investing.com. De esta manera, alcanzaría su mayor valor desde la década de 1980, impulsado por la "fuerte demanda de inversión, las compras de los bancos centrales y la creciente incertidumbre geopolítica y política".

Pese a este pronóstico, UBS estima una ligera caída de los precios, hasta 5.900 dólares hacia fines de 2026, luego de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Este jueves el oro cotiza arriba de 5.380, tras haber alcanzado los 5.400 dólares por onza en la rueda previa y haber acumulado una suba de 24,4% desde principios de año, extendiendo el récord del año pasado. Los analistas coinciden en que la suba actual marca el repunte más fuerte del metal dorado desde 1979.

"El último tramo alcista se ha visto impulsado por el aumento de los flujos de inversión, las compras sostenidas de los bancos centrales y la debilidad del dólar estadounidense, junto con la demanda de activos reales por parte de los inversores en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre institucional", señala investing.com.

En este empuje a la demanda del oro se suman la baja de las tasas de interés en EE.UU. -pese a la última decisión de la Reserva Federal de mantenerlas sin cambios- y la preocupación por la política interna de ese país.

Fuerte demanda

Según los últimos datos del Consejo Mundial del Oro (WGC, por su sigla en inglés) la demanda total de oro en 2025 superó las 5.000 toneladas métricas por primera vez en la historia, incluyendo las operaciones extrabursátiles.

El mayor impulso vino por la actividad inversora (aumento de 801 toneladas métricas) en las tenencias de fondos cotizados en bolsa y un aumento de las compras de lingotes y monedas (1.375 toneladas métricas), mientras que los bancos centrales compraron 863 toneladas métricas, niveles altos en comparación con estándares históricos.

"UBS elevó sus previsiones de demanda para 2026 para la mayoría de los sectores, con la excepción de los bancos centrales, donde aún espera compras de alrededor de 950 toneladas métricas", indicó investing.